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Сборная России может провести товарищеский матч против Сирии

вчера, 15:05

Сборная России может провести товарищеский матч против сборной Сирии в ноябре.

По данным источника, между двумя федерациями идут переговоры, которые сейчас находятся в финальной стадии.

Ожидается, что встреча пройдёт в Москве.

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Россия  Сирия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:41
Оплатить их проживание в гостинице Москвы, питание и т.д. А возможно и перелёт до Моквы и обратно в Сирию оплатить придётся. А нужно ещё, чтобы себе осталось, сколько потратят, сколько останется, всё будут считать.
Брулин
Брулин
вчера в 17:59
Хам, Аль-Аджан, Хрибин, Ирандуст…. - по именам точно не слабее
shlomo
shlomo
вчера в 16:03
Что значит может.... суетиться надо чтобы может не было.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:13
Эй вы, руководители РФС, шевелитесь быстрее...
Привыкли только деньги осваивать. Какие трудности могут быть при организации матча со Сборной Сирии? Сирия - союзник России. Или, опять, интерес свой ищете?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:10
Хоть с кем-нибудь, лишь бы играть...
Гость
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