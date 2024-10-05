Сборная России может провести товарищеский матч против Сирии

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вчера, 15:05

Сборная России может провести товарищеский матч против сборной Сирии в ноябре.

По данным источника, между двумя федерациями идут переговоры, которые сейчас находятся в финальной стадии.

Ожидается, что встреча пройдёт в Москве.