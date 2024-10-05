Сборная России может провести товарищеский матч против Сирии

Сборная России может провести товарищеский матч против сборной Сирии в ноябре.
По данным источника, между двумя федерациями идут переговоры, которые сейчас находятся в финальной стадии.
Ожидается, что встреча пройдёт в Москве.
Сборная России может провести товарищеский матч против сборной Сирии в ноябре.
По данным источника, между двумя федерациями идут переговоры, которые сейчас находятся в финальной стадии.
Ожидается, что встреча пройдёт в Москве.
Привыкли только деньги осваивать. Какие трудности могут быть при организации матча со Сборной Сирии? Сирия - союзник России. Или, опять, интерес свой ищете?
Привыкли только деньги осваивать. Какие трудности могут быть при организации матча со Сборной Сирии? Сирия - союзник России. Или, опять, интерес свой ищете?