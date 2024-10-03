Матч «Аль-Насра» Роналду в азиатской ЛЧ с иранским клубом могут перенести

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вчера, 21:31

Саудовский «Аль-Наср» ожидает в ближайшие несколько дней официального ответа от Азиатской конфедерации футбола (АФК) относительно переноса матча против иранского клуба «Эстеглал» на нейтральную территорию.

Игра пройдёт 22 октября в рамках 3-го тура группового этапа элитного раунда Лиги чемпионов АФК.

По информации источника со ссылкой на газету Asharq Al-Awsat, АФК внимательно следит за текущей ситуацией и напряжённостью в ближневосточном регионе и, как ожидается, выступит с официальным заявлением в ближайшие несколько дней.

Также перенести из Тегерана могут матч между Ираном и Катаром в азиатской квалификации к чемпионату мира 2026 года, который должен состояться 15 октября.

В составе «Аль-Насра» выступает португальский нападающий .