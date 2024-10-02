Футболисты грозятся огласить бойкот из-за нагрузок. Звёзды грандов – жертвы самовнушения

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02 октября 2024, 18:31

Вопрос не так прост, как кажется.

Игроки внушают себе, что смертельно устали

Многие тренеры – Гвардиола, Алонсо и Артета, а также футболисты – Родри, Кунде, Тимбер и Вальверде, повторяют одну формулу. Матчей слишком много, отдыха слишком мало, нагрузки невыносимые. Но футболисты грандов загоняют себя в ловушку. Существует самовнушение – психологическое воздействие на самого себя. Также здесь важен эффект иллюзии правды. Когнитивное искажение, когда люди начинают верить в то, что им повторили много раз.

Также люди склонны подтверждать то, что сказано авторитетом, как Родри. Или повторено звездами, как Карвахаль и Куртуа. Кроме того, заблуждения на тему нагрузок происходят из эвристики доступности. В данном случае футболисты видят, что матчей в календаре больше. Интуитивно нововведения кажутся им очень вредными. А для веры не нужны аргументы.

Ещё один момент, почему футболисты загоняют себя в точку, где могут сломаться – конформизм. Перекликается с социальным одобрением. Люди в основном ведут себя так, как большинство. Американский психолог Соломон Аш провел знаменитый научный эксперимент о злобной силе конформизма.

На одном листке было три линии разной длины. На втором одна линия. Задача – найти две линии одной длины. Правильный ответ был очевиден даже ребенку. Но когда группа подставных людей выбирала неправильно, 75 % реальных участников хотя бы раз согласились с бредовым выбором. В среднем 37 % ответов испытуемых оказались конформистскими. В трети случаев люди подстраивались под обман толпы. А в футболе добавляется ещё один эффект.

Есть исследования 2008 и 2018 года на спортсменах. Доказано, что самовнушение об усталости плохо влияет на реальные физические показатели. Если в футболе общепринятым станет мнение, что невозможно играть в нынешнем ритме, то игроки начнут чаще получать травмы и хуже играть. Сила влияния на организм механизмов психики. При этом исследованием футбольной лаборатории CIES доказано, что поминутные нагрузки не сильно выросли.

Также сейчас глубина составов грандов выше, чем 20 лет назад. А именно их представители теоретически могут выйти за пределы в 55 матчей, что считается верхним порогом профсоюзом футболистов. Только Давид Луис и Роберто Карлос выделяются за 25 лет, у них есть экстремальные сезоны. Но сейчас в футболе лишь 25-30 человек, которые играют критически много. Причем многие из монстров, как аргентинец Альварес из «Атлетико», как раз не жалуются.

В УЕФА и ФИФА не заботятся о здоровье игроков

Одновременно верно, что видим самовнушение и что чиновники не думают об игроках. Первый факт – Чеферин и Инфантино добавляют матчей в календарь, создав Лигу наций и новый Клубный ЧМ , чтобы заработать. Реформа еврокубков – ещё один пример, когда сделали больше поединков ради денег. Но кому достаются миллионы? «Реалу», «Манчестер Сити» и другим клубам, чьи футболисты жалуются. Лишь раз заговорили об отказе от денег в пользу отдыха.

Но если попробовать забрать у Мбаппе его миллионы – наймет адвокатов и пойдет в суд. Ни разу не видели бойкота от футболистов по важным темам вроде убийственных для клубов ценников за трансферы, нечестного спонсорства, и так далее. Всегда молчат, когда в футболе случается нечто серьезное. Один Марадона называл руководство ФИФА коррупционерами. Остальных всё устраивало, пока в гараже спорткары, а гостиная размером с футбольное поле.

Первая проблема в дискуссии о возможном бойкоте матчей игроками – лицемерие обеих сторон. В ФИФА и УЕФА не реформируют судейство, не следят за чистотой финансовых потоков, а проблемы решают доходами. Но разве в «Реале», «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед» футболисты протестовали против создания Суперлиги? Нет, её зарубили бедные фанаты, вышедшие на протесты в разных городах Европы. Футболисты не мастера полезных страйков.

А поскольку они также ошиблись в арифметике – критическую отметку матчей прошли 29 игроков в прошлом сезоне из 800 элитных спортсменов, то можно болеть лишь за одну реформу. Чтобы тренеры следили за нагрузками молодых игроков. Беллингем, Ямаль и Вирц проводят больше матчей, чем Роналду и Месси, когда были в их возрасте. Вот тут здравое зерно. Надо ограждать юные организмы от лишних травм из-за взрослых нагрузок на связки и колени.

Тренеры сами отказываются от ротации из-за денег

В прошлом футболисты чаще пили, курили и реже ночевали дома после вечеринок. Но при этом играли несильно реже. Зато страдало качество футбола. Мир Роналду профессиональнее. Но есть простое решение, если звезды устали – дать отдых. Но, во-первых, не хотят сами футболисты. Во-вторых, тренеры, которые жалуются на нагрузки, как Гвардиола, далеко не всегда фанаты ротации. Вчера со «Слованом» Хосеп убрал лидеров после перерыва. Так бывает не всегда.

Есть давление боссов. Даже если представить, что лидеры «Манчестер Юнайтед» устали, тен Хаг не усадит их на скамейку, поскольку поплатится своей головой – будет уволен после поражений резервным составом. Гранды стали заложниками структуры игры. Любые существенные кадровые перемены влияют на качество футбола даже у «Реала», не говоря о других клубах. Вот только усталость — субъективная категория. Причем психическая изношенность влияет даже сильнее.

На футбольном сленге говорят «наелся». Так обозначают пресыщение играми. Здесь доказанный эффект. Часто видно, что игрокам недоели отборы ЧМ и Евро против слабых команд. Немец Мюллер предлагал систему, где сначала ведут борьбу маленькие команды, а потом вступают фавориты. Снизят нагрузки на лучших игроков, а эффект тот же, ведь маленькие сборные получат порцию путевок на Евро и ЧМ , где больше участников. Но для таких реформ нужны умные чиновники.

А их нет. Как нет наставников, которые готовы заявить, что рискнут результатами ради отдыха игроков. Как только Анчелотти сказал, что «Реал» бойкотирует клубный ЧМ , президент «сливочных» Перес опроверг слова Карло. Заставил тренера извиниться перед президентом ФИФА . Отсутствие самостоятельности у футбольного сообщества давно является проблемой. Не умеют за себя постоять. Так что самовнушение об усталости снизит уровень игры, а вот в бойкот не верим.

Игроки, их семьи и агенты любят деньги, не так давно получили к ним доступ. Пока бельгиец Жан-Марк Босман не подал в суд, футболисты были рабами клубов. Не могли уйти после завершения контракта. Босман жил в гараже, клуб запретил трансфер без компенсации. Институт свободных агентов появился после пятилетнего суда, Жан-Марк защитил права тысяч игроков. До этого все молчали, что подтверждает первую часть разговора. Люди конформисты по природе.