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У России в октябре сорвался товарищеский матч против Пакистана

вчера, 13:45

Сборная России в октябре могла сыграть товарищеский поединок против Пакистана.

Как сообщает пакистанский телеканал Geo, расходы на матч, который изначально предлагалось провести 11 октября в России, должен был взять на себя РФС.

Однако Федерация футбола Пакистана отказалась, сославшись на отсутствие времени на подготовку. PFF попросила перенести товарищескую игру на ноябрь, но РФС отклонил это предложение.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 15:46
Да дело даже не в том , что "гиганский" матч сорвался как вы пишите...а в том , что играть с нами ни кто не желает...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 15:31
Можно ещё попробовать с островом Пасхи договориться. )))
Брулин
Брулин
вчера в 14:56
Где трансляция, когда, на запись всё включу...
particular
particular ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 14:52
Видимо, есть... Ведь РФС надо оправдывать своё существование...
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:47
С Нижним Новгородом сыграют... фармацевт ещё и заработает...
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 14:34
Есть ещё Шри Ланка, Оман, Бангладеш, Мальдивы, Мадагаскар, Лаос, Камбоджа, Сингапур и, наконец, Антарктида - пингвинам время на подготовку не надо, всегда готовы!
nubom
nubom
вчера в 14:33, ред.
Похоже, у РФС с третьего квартала остались неоприходованные средства, сохранность которых до ноября вызвало у руководства сомнения...
8w26rtzcs74c
8w26rtzcs74c
вчера в 14:32
Алё! — А? — Это Пакистан? — Да
— Нам нужен один ...
Храневец
Храневец
вчера в 14:19
Матч в октябре сорвался ,в ноябре играем с Сирией .Было бы смешно ,если бы не было так грустно !Это дно или еще есть куда катиться ??????
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:05
Матч с Пакистаном это было бы очень интересно. Ну не срослось и ладно. Когда РФС определится с партнёрами в товарищеских играх? На худой конец, почему бы не воспользоваться услугами Пари НН? Ведь он них было сделано конкретное предложение....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:55
Прошлой ночью я впал в депрессию, и позвонил по номеру "телефон
доверия".
Мой звонок перенаправили в Пакистан.
Я сказал, что собираюсь покончить с собой.
Они страшно обрадовались, и спросили, умею ли я водить грузовики.....
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:49
Какая же досада, такой матч гигантов сорвался.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 13:49
У России в октябре сорвался товарищеский матч против Пакистана
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