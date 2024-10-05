У России в октябре сорвался товарищеский матч против Пакистана

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вчера, 13:45

Сборная России в октябре могла сыграть товарищеский поединок против Пакистана.

Как сообщает пакистанский телеканал Geo, расходы на матч, который изначально предлагалось провести 11 октября в России, должен был взять на себя РФС .