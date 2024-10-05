У России в октябре сорвался товарищеский матч против Пакистана

Сборная России в октябре могла сыграть товарищеский поединок против Пакистана.
Как сообщает пакистанский телеканал Geo, расходы на матч, который изначально предлагалось провести 11 октября в России, должен был взять на себя РФС.
Однако Федерация футбола Пакистана отказалась, сославшись на отсутствие времени на подготовку. PFF попросила перенести товарищескую игру на ноябрь, но РФС отклонил это предложение.
доверия".
Мой звонок перенаправили в Пакистан.
Я сказал, что собираюсь покончить с собой.
Они страшно обрадовались, и спросили, умею ли я водить грузовики.....
доверия".
Мой звонок перенаправили в Пакистан.
Я сказал, что собираюсь покончить с собой.
Они страшно обрадовались, и спросили, умею ли я водить грузовики.....