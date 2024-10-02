«Пари НН» готов сыграть со сборной России в контрольном матче

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил о готовности клуба провести контрольный матч со сборной России.
Мы готовы сыграть товарищеский матч против сборной России в октябрьскую паузу.
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил о готовности клуба провести контрольный матч со сборной России.
Мы готовы сыграть товарищеский матч против сборной России в октябрьскую паузу.
А, что раньше же создавали и не раз такую сборную.
Назначить тренера, как кандидатуру можно Галактионова рассмотреть и призвать туда того кого не вызывает Карпин, особенно по каким то личным причинам.
Думаю за вторую сборную будет много желающих играть с желанием доказать Карпину свою состоятельность.
Не уверен, что карпинская сборная на поле будет бесспорным фаворитом, скорее всего будет битва с равными шансами на победу.
Я лично с большим удовольствием поболел бы за вторую сборную против первой.
А, что раньше же создавали и не раз такую сборную.
Назначить тренера, как кандидатуру можно Галактионова рассмотреть и призвать туда того кого не вызывает Карпин, особенно по каким то личным причинам.
Думаю за вторую сборную будет много желающих играть с желанием доказать Карпину свою состоятельность.
Не уверен, что карпинская сборная на поле будет бесспорным фаворитом, скорее всего будет битва с равными шансами на победу.
Я лично с большим удовольствием поболел бы за вторую сборную против первой.