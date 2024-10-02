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«Пари НН» готов сыграть со сборной России в контрольном матче

вчера, 16:39

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил о готовности клуба провести контрольный матч со сборной России.

Мы готовы сыграть товарищеский матч против сборной России в октябрьскую паузу.

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Россия  НН
Источник: bookmaker-ratings.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 22:27, ред.
Да, тоже такая мысль приходила, они бы разорвали паспортистов и у РФС был бы повод обратить внимание на упадок российской академии, чего я очень жду, а судя по тому что они вещают про интерес к российскому футболу они вообще всячески не желают решать проблемы и избегают даже намёка на то что проблемы есть.

https://www.soccer.ru/news/1390166
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 22:12
Я бы создал команду сборную легионеров РПЛ , всяко они посильнее будут чем Вьетнам и Тайланд вместе взятые.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 20:31
из медиа-лиги желающих, нет? странно, уровень одинаков.
valt134
valt134
вчера в 19:04
Докалились…А чем ГОНДУРАС не гож???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:45
Откуда всё ЭТО всплыло на поверхность ?
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:39
Зачем сборной с таким позорищем играть? Избиение младенца...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:57
А если серьёзно, то если проблема с соперниками, то на крайняк можно альтернативную сборную сделать (сборная России-2).
А, что раньше же создавали и не раз такую сборную.
Назначить тренера, как кандидатуру можно Галактионова рассмотреть и призвать туда того кого не вызывает Карпин, особенно по каким то личным причинам.
Думаю за вторую сборную будет много желающих играть с желанием доказать Карпину свою состоятельность.
Не уверен, что карпинская сборная на поле будет бесспорным фаворитом, скорее всего будет битва с равными шансами на победу.
Я лично с большим удовольствием поболел бы за вторую сборную против первой.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:43
Ну, уж лучше с НН, чем с клоунами из медиалиги!!!
qz5r8swd8gn4
qz5r8swd8gn4
вчера в 17:05
На рассмотрении у Карпина также запрос от сборной чиновников отдыхающиз на Мандивах.
Это здорово, ребята там расслабятся
112910415
112910415
вчера в 16:49
Надо пробовать
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:46
Я считаю, что это самый приемлемый вариант. Уж точно лучше чем сборная Медиалиги. Матч с Пари НН, если он состоится, обязательно буду смотреть. Кстати, это не только для сборной России хорошо, но и способ заполнить паузу для клуба. Нужно соглашаться.
74psnkzkctrc
74psnkzkctrc
вчера в 16:42, ред.
Сборная нашего двора в принципе тоже дала добро. Если не забухаем вдруг на несколько дней после субботней бани, то завсегда с валериной толпой можем попинать мячик вечерком как-нибудь после работы
drug01
drug01
вчера в 16:40
Это для них будет почётно
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