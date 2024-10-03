Ари: «Если сборная РФ не найдёт соперника, организую матч с моим клубом»

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара», а ныне президент «Атлетико Сеаренсе» Ари, рассказал источнику о том, что сборная России может сыграть с бразильским клубом во время паузы на игры сборных.
Если сборная России не сможет найти себе соперника, то я организую товарищеский матч с моим клубом. Со сборной Бразилии тяжело договориться, но с «Атлетико» — без проблем. Пускай российская команда приезжает ко мне на родину, можем сыграть два, три матча — сколько хотите.
Если сложно добираться, то мы с моими игроками можем приехать в Москву и сыграть в «Лужниках». Я буду крутым, если организую это. Да и вообще, игра моей команды с моей сборной — это ещё круче. Очень хочу этого!
Кто ж ему в РФС позволит выставить против сб.России свою Сеаренсу из бразильского подвала, с игроками, не имеющими трансферной стоимости.
А хотя..)
Однажды Валера Воронин, царствие ему небесное, во время турне сб.СССР по Южной Америке убежал поиграть на Копакабану с местными парнями, душу отвести, как он вспоминал в одном интервью..)
Так тамошние ребятишки его приняли и потом говорили что-то вроде:
"Мы не знаем, кто ты, но приходи ещё, мы тебя возьмём, играть ты умеешь".. )))
Кто ж ему в РФС позволит выставить против сб.России свою Сеаренсу из бразильского подвала, с игроками, не имеющими трансферной стоимости.
А хотя..)
Однажды Валера Воронин, царствие ему небесное, во время турне сб.СССР по Южной Америке убежал поиграть на Копакабану с местными парнями, душу отвести, как он вспоминал в одном интервью..)
Так тамошние ребятишки его приняли и потом говорили что-то вроде:
"Мы не знаем, кто ты, но приходи ещё, мы тебя возьмём, играть ты умеешь".. )))