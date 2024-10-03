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Ари: «Если сборная РФ не найдёт соперника, организую матч с моим клубом»

вчера, 20:53

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара», а ныне президент «Атлетико Сеаренсе» Ари, рассказал источнику о том, что сборная России может сыграть с бразильским клубом во время паузы на игры сборных.

Если сборная России не сможет найти себе соперника, то я организую товарищеский матч с моим клубом. Со сборной Бразилии тяжело договориться, но с «Атлетико» — без проблем. Пускай российская команда приезжает ко мне на родину, можем сыграть два, три матча — сколько хотите.

Если сложно добираться, то мы с моими игроками можем приехать в Москву и сыграть в «Лужниках». Я буду крутым, если организую это. Да и вообще, игра моей команды с моей сборной — это ещё круче. Очень хочу этого!

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30 сентября
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xhj5h23j976e
xhj5h23j976e
сегодня в 00:17
очень смешно))
баск
баск
вчера в 23:13, ред.
Это он такой мечтатель или просто болтает?)

Кто ж ему в РФС позволит выставить против сб.России свою Сеаренсу из бразильского подвала, с игроками, не имеющими трансферной стоимости.

А хотя..)
Однажды Валера Воронин, царствие ему небесное, во время турне сб.СССР по Южной Америке убежал поиграть на Копакабану с местными парнями, душу отвести, как он вспоминал в одном интервью..)

Так тамошние ребятишки его приняли и потом говорили что-то вроде:
"Мы не знаем, кто ты, но приходи ещё, мы тебя возьмём, играть ты умеешь".. )))
u22ht57akb67
u22ht57akb67
вчера в 21:51
Истинный друг России,добро не забыаает, свой парень
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:58
Ну если все откажуться...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:54
Это ещё зачем такой матч?
Гость
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