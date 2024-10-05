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«Реал» переиграл «Вильярреал» и сравнялся с «Барселоной» по очкам

вчера, 23:48
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Реал» выиграл у «Вильярреала» в 9-м туре Ла Лиги (2:0).

Федерико Вальверде забил на 14-й минуте, Винисиус Жуниор отличился на 73-й.

После этой игры «Реал» идет на 2-м месте (21 пункт), «Вильярреал» находится на 3-й позиции (17 очков).

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ yrr3yk2g7esn (раскрыть)
сегодня в 08:37
Скоро не скоро...
yrr3yk2g7esn
yrr3yk2g7esn
сегодня в 06:56
Скоро реал станет первым.
Ев17
Ев17 ответ __AgamagA__ (раскрыть)
сегодня в 06:52
за них играл тот, кто лучше перечисленных
Ев17
Ев17
сегодня в 06:51
у Ереми железный корсет на яйцах? Карвахаль об них колено разбил ... Вот потеря на ровном месте в выигранном матче, обидно за Дани
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 06:42
Я болельщик Барсы но, всё же жаль Карвахаля
56vz62uqc6ax
56vz62uqc6ax
сегодня в 06:06
Реал в этой гонке будет первым,состав у них помощнее
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 05:47
Только Феде тащит этот Реал.
112910415
112910415
сегодня в 03:59
Реал - сильный клуб
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:32
Слишком громко. За этот клуб не играл ни Пеле, ни Марадона, ни Месси. Лучшие в истории!
Два последних так вовсе играли за Барселону.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:11
равнодушен Реалу....и все таки грустно смотреть на безыдейную позиционку, имея такой роскошный состав.
и не надо говорит, что клуб не нашел замену Крооса.
что еще по матчу?
а то что Футбол играть уже страшно.
в каждом туре из топ-5 у кого то травма. и выбиваются лучшие игроки.
кажется, у Карвахаля кресты. здоровья.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:11
Я вас умоляю, на что тут надеяться. Чудес не бывает, такой выгиб сустава означает, что связки его перестали держать. Увы (
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Barcelona (раскрыть)
сегодня в 01:02
То что знать не хочешь, это понятно.
амурец
амурец
сегодня в 00:58
Реал с победой
Barcelona
Barcelona ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:40
Не знаю и знать не хочу.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 00:39
Похоже на заднюю крестообразную связку и латеральные коллатеральные связки.
Но будем надеяться, что это всего лишь ушиб или растяжение.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Barcelona (раскрыть)
сегодня в 00:36
И ты это знаешь, просто не хочешь признать.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:20
а вот как это выглядело...
Barcelona
Barcelona ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:18
Не надо так громко, ну какой он лучший клуб в истории футбола.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:18
Ну... с победой, типа.

70 000 человек скинулись на колыбельную за 7 млн евро.

Стратегия Анчелотти:
- до бесконечности пасуемся в центре поля - так и гол пропустить сложно, и, глядишь, какой-нибудь нап откроется
- бегаем поменьше, сезон длинный
- если чо, Вини затащит. Ну, или Вальверде лупанет

Все готов понять, и нагрузки, и огромное число матчей от демократичной уефы, но смотреть на это прискорбно. Мертвейший Вилльяреал - и все же футбол должен быть праздником по выходным. А тут люди на работу вышли. Кому это надо.

Отдельный спич про Мбаппе. При ярковыраженных талантах, игрок не знает, как ему играть. Прет напролом, понятно - хочет забивать и доказывать. Но ёмаё, тренер, ну надо объяснить игроку, как играть.

Немного позитива.
Вини вырос в футболиста ультра класса. Потрясный игрок.
Лунин также вырос во вратаря, который производит впечатление основного. Спокоен, прекрасно играет ногами, рефлексы великолепные. Думаю, рама защищена надежно на долгие годы.

Карвахаль явно порвал связки. Это трагедия во всех смыслах. На правый фланг остался один игрок - Васкес. На все турниры его не хватит.

С победой, но этот отрезок игр стоит поскорее забыть.
Не верю, что все настолько зависело от Крооса, но сейчас реальное впечатление, что его функции выполняет 2-3 человека, и команда играет в 8-9ром.
Barcelona
Barcelona
сегодня в 00:16
У Барсы игра в запасе, так что не надо ликовать.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:05, ред.
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Очень надеюсь, что с Дани Карвахалем и Винисиусом ничего серьезного не случилось. По игре, один гол краше другого. Вальверде гол+голевая передача. Беллингэм очень хорошо пропустил мяч на Феде. Федерико Вальверде, по мне, лучший игрок матча. Колоссальную работу проделал. Здоровья нашим игрокам! Будем надеяться , что они будут в хороших кондициях в предстоящем Эль Класико. Догнали Барселону по очкам, но у них игра в запасе. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
ZedZipper
ZedZipper
сегодня в 00:04
Карвахалю здоровья
Гость
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