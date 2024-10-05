«Реал» переиграл «Вильярреал» и сравнялся с «Барселоной» по очкам

«Реал» выиграл у «Вильярреала» в 9-м туре Ла Лиги (2:0).
Федерико Вальверде забил на 14-й минуте, Винисиус Жуниор отличился на 73-й.
После этой игры «Реал» идет на 2-м месте (21 пункт), «Вильярреал» находится на 3-й позиции (17 очков).
|Реал2 : 0Вильярреал
|Матч завершен
«Реал» выиграл у «Вильярреала» в 9-м туре Ла Лиги (2:0).
Федерико Вальверде забил на 14-й минуте, Винисиус Жуниор отличился на 73-й.
После этой игры «Реал» идет на 2-м месте (21 пункт), «Вильярреал» находится на 3-й позиции (17 очков).
70 000 человек скинулись на колыбельную за 7 млн евро.
Стратегия Анчелотти:
- до бесконечности пасуемся в центре поля - так и гол пропустить сложно, и, глядишь, какой-нибудь нап откроется
- бегаем поменьше, сезон длинный
- если чо, Вини затащит. Ну, или Вальверде лупанет
Все готов понять, и нагрузки, и огромное число матчей от демократичной уефы, но смотреть на это прискорбно. Мертвейший Вилльяреал - и все же футбол должен быть праздником по выходным. А тут люди на работу вышли. Кому это надо.
Отдельный спич про Мбаппе. При ярковыраженных талантах, игрок не знает, как ему играть. Прет напролом, понятно - хочет забивать и доказывать. Но ёмаё, тренер, ну надо объяснить игроку, как играть.
Немного позитива.
Вини вырос в футболиста ультра класса. Потрясный игрок.
Лунин также вырос во вратаря, который производит впечатление основного. Спокоен, прекрасно играет ногами, рефлексы великолепные. Думаю, рама защищена надежно на долгие годы.
Карвахаль явно порвал связки. Это трагедия во всех смыслах. На правый фланг остался один игрок - Васкес. На все турниры его не хватит.
С победой, но этот отрезок игр стоит поскорее забыть.
Не верю, что все настолько зависело от Крооса, но сейчас реальное впечатление, что его функции выполняет 2-3 человека, и команда играет в 8-9ром.
70 000 человек скинулись на колыбельную за 7 млн евро.
Стратегия Анчелотти:
- до бесконечности пасуемся в центре поля - так и гол пропустить сложно, и, глядишь, какой-нибудь нап откроется
- бегаем поменьше, сезон длинный
- если чо, Вини затащит. Ну, или Вальверде лупанет
Все готов понять, и нагрузки, и огромное число матчей от демократичной уефы, но смотреть на это прискорбно. Мертвейший Вилльяреал - и все же футбол должен быть праздником по выходным. А тут люди на работу вышли. Кому это надо.
Отдельный спич про Мбаппе. При ярковыраженных талантах, игрок не знает, как ему играть. Прет напролом, понятно - хочет забивать и доказывать. Но ёмаё, тренер, ну надо объяснить игроку, как играть.
Немного позитива.
Вини вырос в футболиста ультра класса. Потрясный игрок.
Лунин также вырос во вратаря, который производит впечатление основного. Спокоен, прекрасно играет ногами, рефлексы великолепные. Думаю, рама защищена надежно на долгие годы.
Карвахаль явно порвал связки. Это трагедия во всех смыслах. На правый фланг остался один игрок - Васкес. На все турниры его не хватит.
С победой, но этот отрезок игр стоит поскорее забыть.
Не верю, что все настолько зависело от Крооса, но сейчас реальное впечатление, что его функции выполняет 2-3 человека, и команда играет в 8-9ром.