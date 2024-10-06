В «Динамо» дали комментарий касательно будущего Лички

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после матча команды с ЦСКА (1:2) ответил на вопрос о будущем главного тренера «бело-голубых» Марцела Лички.
Насколько мы удовлетворены работой главного тренера? В настоящий момент — работаем. Личка наш главный тренер. В прошлом году он был признан лучшим тренером. Смотрим в будущее.
Был ли какой-то диалог с командой после сегодняшней игры? Тренер разговаривает с командой.
Тренeр разговаривает с игроками? И это ответ руководителя клуба? У меня нет слов, одни буквы и тех мало... Банкиры- вы этого достойны.
Тренeр разговаривает с игроками? И это ответ руководителя клуба? У меня нет слов, одни буквы и тех мало... Банкиры- вы этого достойны.
Это из той же серии, когда лучшим был Осимхен, а сделали Хвичку. Вот и в российском футболе примерно тоже самое. Я сaм толком не пойму, кого признали лучшим тренером и игроком. Ну два тренeра Личка и Семак- это ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО над футболом, а лучший игрок Тюкавин- это намешка над футболом... У меня нет слов, что творится в российском футболе.
Это из той же серии, когда лучшим был Осимхен, а сделали Хвичку. Вот и в российском футболе примерно тоже самое. Я сaм толком не пойму, кого признали лучшим тренером и игроком. Ну два тренeра Личка и Семак- это ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО над футболом, а лучший игрок Тюкавин- это намешка над футболом... У меня нет слов, что творится в российском футболе.