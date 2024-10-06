В «Динамо» дали комментарий касательно будущего Лички

Генеральный директор «Динамо» после матча команды с ЦСКА (1:2) ответил на вопрос о будущем главного тренера «бело-голубых» .

Насколько мы удовлетворены работой главного тренера? В настоящий момент — работаем. Личка наш главный тренер. В прошлом году он был признан лучшим тренером. Смотрим в будущее.

Был ли какой-то диалог с командой после сегодняшней игры? Тренер разговаривает с командой.