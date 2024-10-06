Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Динамо» дали комментарий касательно будущего Лички

вчера, 22:43

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после матча команды с ЦСКА (1:2) ответил на вопрос о будущем главного тренера «бело-голубых» Марцела Лички.

Насколько мы удовлетворены работой главного тренера? В настоящий момент — работаем. Личка наш главный тренер. В прошлом году он был признан лучшим тренером. Смотрим в будущее.

Был ли какой-то диалог с командой после сегодняшней игры? Тренер разговаривает с командой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Осинькин оценил слухи о возможном уходе из «Крыльев Советов»
Вчера, 18:51
Генич: «Слишкович уже точно в „Оренбурге“, осталось официально объявить»
Вчера, 14:59
СлухиВиктор Ганчаренко может возглавить «Пари НН»
05 октября
«Оренбург» согласовывает последние детали контракта со Слишковичем
04 октября
Кержаков рассказал, готов ли он вернуться к тренерской работе в России
04 октября
Бывший тренер «Спартака» вернётся в РПЛ. Задача – спасти от вылета необузданную команду
03 октябряВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии5
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ AleS (раскрыть)
сегодня в 14:38
Именно так. Просто амбиции господ Миллера, Галицого, боссов Луккойла, Белозерова и Костина взяли верх над здравым смыслом. Желание быть первыми в РПЛ неодолимо
Брулин
Брулин
сегодня в 08:34
На мой взгляд гендиректор неполноценный
AleS
AleS
сегодня в 08:23
Какое то засилье второсортных латиносов и прочих убогих легов в Динамо. Не Динамо Москва, а черти что, Динамо Хуниорс какое-то. Тоже самое можно сказать о Зените, Краснодаре и прочих. И это в период отлучения от Еврокубков, когда можно было заняться своими местными игроками.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:46
Будет результат будетЛичка.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:34
Личка отлично справляется со слабейшим составом, уберите его и получите середину таблицы
112910415
112910415
сегодня в 05:08
не дотягивает тренер
Gotlib
Gotlib
сегодня в 04:45
Пивовар дал дипломатичный ответ, видимо не хочет выносить сор из избы.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:42
... В настоящий момент - работаем. Надеюсь начали поиски нового наставника
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:33
Саша Илич вообще не понял, куда он попал... Личка видимо разобрался...
Capral
Capral
вчера в 23:19
Анатолий Кандауров.

Это из той же серии, когда лучшим был Осимхен, а сделали Хвичку. Вот и в российском футболе примерно тоже самое. Я сaм толком не пойму, кого признали лучшим тренером и игроком. Ну два тренeра Личка и Семак- это ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО над футболом, а лучший игрок Тюкавин- это намешка над футболом... У меня нет слов, что творится в российском футболе.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:16
Да ладно, небось уже замену начали искать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:13
Capral . А вроде официально лучшим Семака назначили? Я особо за этим не слежу. Люди признали лучшим футболистом Глушенкова, а назначили Тюкавина. А кого лучшим тренером признали болельщики я не в курсе. А что было год назад ? Лучшим тренером в сезоне 22/23 признали Федотова, а летом 24 года уволили. Это и есть наш российский футбол. Я лично на эти все официальные оценки типа лучший в августе, в сентябре и пр, как и лучший тренер РПЛ не обращаю никакого внимания. У меня свои оценки, которые я никому не сообщаю и не навязываю. Просто смотрю футбол и все!
Anisovich
Anisovich
вчера в 22:55
Дают тренеру поработать, ну-ну!
Capral
Capral
вчера в 22:54
ПИПЕЦ, называется приехали. Лучший тренер прошлого сезона. Так кто-же тогда худший? Тюкавин- лучший игрок прошлого сезона. Ну, я не знаю, возможно я просто ничего не понимаю в футболе, но это, полная, нет- полнейшая ДЕГРАДАЦИЯ российского футбола.

Тренeр разговаривает с игроками? И это ответ руководителя клуба? У меня нет слов, одни буквы и тех мало... Банкиры- вы этого достойны.
jnmmyxgwjyv6
jnmmyxgwjyv6
вчера в 22:52
Лучший тренер, проворонивший чемпионство, сейчас топит команду.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 