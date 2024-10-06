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Генич: «Слишкович уже точно в „Оренбурге“, осталось официально объявить»

вчера, 14:59

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в эфире канала «Матч Премьер» заявил, что, по его информации, в скором времени бывший главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович займёт аналогичную должность в «Оренбурге», а «Пари НН» проявляет интерес к экс-рулевому «Урала» Виктору Ганчаренко.

Насколько знаю, у Слишковича был выбор между «Оренбургом» и «Пари НН», в итоге выбор пал на «Оренбург». Он уже точно там, осталось только официально об этом объявить.

«Пари НН» действительно интересуется Ганчаренко. Зная характер Виктора Михайловича, думаю, что и у него есть сомнения. У него было немало предложений и из клубов Первой лиги, и из клубов РПЛ, та же «Балтика». Считаю, он настолько уже надышался и проникся этой борьбой за выживание с «Уралом» в последние годы, что ему не хочется снова в это окунаться. Но он, насколько знаю, главный кандидат на пост тренера «Пари НН». Думаю, стороны уже сошлись. Дождёмся понедельника.

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Все комментарии
Strashniy
Strashniy
вчера в 19:46
Стоит только пожелать ему удачи в работе на Газпрм.
Capral
Capral
вчера в 19:13
Точно!!!!!!!
Сп62
Сп62
вчера в 19:09
Capral
Аркадий Иванович это интеллигент.
Capral
Capral
вчера в 18:43
Сп62.

Но мне, больше нравился А.И.Чернышев. У Тарасова жлобоватый был хоккей, а Чернышева называли профессором хоккея. Но первым, Мальцева открыл Тарасов. Увидел его еще пацаном и воскликнул: "Игрочище будет"!!!
Сп62
Сп62
вчера в 18:39
Capral
Тихонов был продолжатель дела Тарасова. А с этой глыбой вообще трудно кого-то сравнить.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:14
Соглашусь, пожалуй. Но ЦСКА Тихонова, всё-таки помощнее был в хоккее, чем Киев в футболе...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:11, ред.
...здесь слово однообразие заменим стабильностью, Киев как Цска в
в шайбу в то время, непобедимые...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:51
Согласен!!!!!!! Но в футболе Лобановского, тоже много лет наблюдалось однообразие... Правда, оно приносило офигенные плоды. Но конечно- футбол должен быть живой, острый и прогрессирующий!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:42
...однообразие, без движения вперёд, это главная беда Тренера!!!
c8vgq6wraqq2
c8vgq6wraqq2
вчера в 17:28
Что за мода пошла на этих -ичей, нигде и ничего от них.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:39
Геничу видней.....
Он же в группе "ИЧ"....Станкович...Ивич...Генич...Слишкович....Николич...Илич...
am5ufjkd2ytu
am5ufjkd2ytu
вчера в 15:33
Мало верится в успех этого непонятного тренера.
Capral
Capral
вчера в 15:26
Мне интересно, будет ли продолжать Слишкович работать в той же манере, что работал в Спартаке или будет лепить из Оренбурга другую команду, с новым лицом... Конечно, состав Оренбурга уступает спартаковскому, но по креативу получше Новгорода и ближе к творческой игровой идеи Слишковича. Посмотрим, как у него получится, очень интересно. От всей души желаю этому человеку Удачи в Оренбурге!!! Всего несколько игр провёл Слишкович в качестве ГТ Спартака, но уже запомнился- как творческий и непохожий на остальных тренер!!!

Что касается Ганчаренко, то ему бы неплохо паузу взять, как Слуцкий, после ухода из Рубина. Ганчаренко- грамотный наставник, умеющий ставить футбол, но несколько примитивный и предсказуемый. Не хочу сказать деревенский, но однообразный, без выдумки. Это легко проследить по всем его командам- Кубань, ЦСКА, Урал... Но как тренер- вполне добротный, крепкий, умеющий читать соперника. Удачи ему!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:25
Пожелаю ему удачи.... может что и получится.
lotsman
lotsman
вчера в 15:14
В Спартаке не сложилось, может здесь всё получится.)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:02
Ты парень лучше игры Спартака не комментируй, не надо нам тебя
frz3hq4da34g
frz3hq4da34g
вчера в 15:00
Он должен сохранить Оренбург в вышке
Гость
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