Генич: «Слишкович уже точно в „Оренбурге“, осталось официально объявить»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в эфире канала «Матч Премьер» заявил, что, по его информации, в скором времени бывший главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович займёт аналогичную должность в «Оренбурге», а «Пари НН» проявляет интерес к экс-рулевому «Урала» Виктору Ганчаренко.
Насколько знаю, у Слишковича был выбор между «Оренбургом» и «Пари НН», в итоге выбор пал на «Оренбург». Он уже точно там, осталось только официально об этом объявить.
«Пари НН» действительно интересуется Ганчаренко. Зная характер Виктора Михайловича, думаю, что и у него есть сомнения. У него было немало предложений и из клубов Первой лиги, и из клубов РПЛ, та же «Балтика». Считаю, он настолько уже надышался и проникся этой борьбой за выживание с «Уралом» в последние годы, что ему не хочется снова в это окунаться. Но он, насколько знаю, главный кандидат на пост тренера «Пари НН». Думаю, стороны уже сошлись. Дождёмся понедельника.
Что касается Ганчаренко, то ему бы неплохо паузу взять, как Слуцкий, после ухода из Рубина. Ганчаренко- грамотный наставник, умеющий ставить футбол, но несколько примитивный и предсказуемый. Не хочу сказать деревенский, но однообразный, без выдумки. Это легко проследить по всем его командам- Кубань, ЦСКА, Урал... Но как тренер- вполне добротный, крепкий, умеющий читать соперника. Удачи ему!!!
Что касается Ганчаренко, то ему бы неплохо паузу взять, как Слуцкий, после ухода из Рубина. Ганчаренко- грамотный наставник, умеющий ставить футбол, но несколько примитивный и предсказуемый. Не хочу сказать деревенский, но однообразный, без выдумки. Это легко проследить по всем его командам- Кубань, ЦСКА, Урал... Но как тренер- вполне добротный, крепкий, умеющий читать соперника. Удачи ему!!!