Генич: «Слишкович уже точно в „Оренбурге“, осталось официально объявить»

Комментатор «Матч ТВ» в эфире канала «Матч Премьер» заявил, что, по его информации, в скором времени бывший главный тренер «Спартака» займёт аналогичную должность в «Оренбурге», а «Пари НН» проявляет интерес к экс-рулевому «Урала» .

Насколько знаю, у Слишковича был выбор между «Оренбургом» и «Пари НН», в итоге выбор пал на «Оренбург». Он уже точно там, осталось только официально об этом объявить.