Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Виктор Ганчаренко может возглавить «Пари НН»

вчера, 17:10

Виктор Ганчаренко может стать новым главным тренером «Пари НН».

Сообщается, что данный специалист является главным кандидатом на эту должность.

Ранее нижегородский клуб покинул рулевой Саша Илич.

Команда идет на 11-м месте в РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Оренбург» согласовывает последние детали контракта со Слишковичем
04 октября
Кержаков рассказал, готов ли он вернуться к тренерской работе в России
04 октября
Бывший тренер «Спартака» вернётся в РПЛ. Задача – спасти от вылета необузданную команду
03 октябряВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии5
Каррера не против стать главным тренером «Оренбурга»
03 октября
В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе к Слишковичу
03 октября
Стали известны условия, которые «Оренбург» предложил Слишковичу
03 октября
Сортировать
Все комментарии
4p5v32v4p9h6
4p5v32v4p9h6
вчера в 21:57
А быстро Иличу замену нашли...
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:04
Гончаренко, так Гончаренко. Вообще, как по мне, так я не совсем понимаю чего хотят в руководстве Пари НН. Кто бы сейчас не возглавил этот клуб с таким составом и бюджетом команда может претендовать максимум на место в десятке, даже Акрон с которым они сегодня сыграли вничью ненамного уступает нижегородцам, да и место в турнирной таблице не столь уж угрожающее. Вспоминая прошлогоднюю отставку Юрана после шести подряд проигранных матчей, тоже задавался этим вопросом, а что вы хотите? Ведь обидчиками подопечных Сергея Николаевича были Динамо, Краснодар, Локомотив, команды боровшиеся за призы чемпионата, правда были ещё и гостевые поражения с основными конкурентами за выживание, Оренбургом и Балтикой, которым очки были нужны не меньше, тем не менее Юран был отправлен в отставку. И даже пришедший на его место Илич не сумел избавить "парижан" от стыков, набрав всего два очка в четырёх играх. Отставка Юрана была принята скорее всего на эмоциях, он вполне бы мог и сегодня работать в Нижнем, хуже бы точно не было.
Но Гончаренко пока не назначен и быть может в самое ближайшее время появится от него или из клуба комментарий с опровержением данной новости.
Болейте за своих, а не против чужих!
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:41
При всё моём уважении к Гончаренко, он НЕ "спасатель команд".
Юран в этом вопросе намного сильнее.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:33
Витю куда только не сватают))
3d4mgw3ku2dm
3d4mgw3ku2dm
вчера в 17:23
Бульбаш дорогу в пердив по Уралу добре знает, так что должен до него привести без осечек
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 