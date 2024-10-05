Виктор Ганчаренко может возглавить «Пари НН»

Виктор Ганчаренко может стать новым главным тренером «Пари НН».
Сообщается, что данный специалист является главным кандидатом на эту должность.
Ранее нижегородский клуб покинул рулевой Саша Илич.
Команда идет на 11-м месте в РПЛ.
Виктор Ганчаренко может стать новым главным тренером «Пари НН».
Сообщается, что данный специалист является главным кандидатом на эту должность.
Ранее нижегородский клуб покинул рулевой Саша Илич.
Команда идет на 11-м месте в РПЛ.
Но Гончаренко пока не назначен и быть может в самое ближайшее время появится от него или из клуба комментарий с опровержением данной новости.
Болейте за своих, а не против чужих!
Но Гончаренко пока не назначен и быть может в самое ближайшее время появится от него или из клуба комментарий с опровержением данной новости.
Болейте за своих, а не против чужих!