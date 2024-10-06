Осинькин оценил слухи о возможном уходе из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» высказался о возможном уходе из клуба.

Мы все читаем новости про меня. Это очень серьёзный вброс. Я тоже ждал какого-то опровержения. Было от гендиректора. Но, наверное, его должны дать на каком-то другом уровне.

У меня ни разу не было разговора с руководством, где нам бы сказали, что мы играем плохо. Ребят тяжело готовить из-за этой ситуации. Всё, что пишут, мы читаем. Если что-то произойдёт в понедельник, значит, произойдёт. Мы дали ребятам четыре дня выходных.