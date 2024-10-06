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Осинькин оценил слухи о возможном уходе из «Крыльев Советов»

вчера, 18:51

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном уходе из клуба.

Мы все читаем новости про меня. Это очень серьёзный вброс. Я тоже ждал какого-то опровержения. Было от гендиректора. Но, наверное, его должны дать на каком-то другом уровне.

У меня ни разу не было разговора с руководством, где нам бы сказали, что мы играем плохо. Ребят тяжело готовить из-за этой ситуации. Всё, что пишут, мы читаем. Если что-то произойдёт в понедельник, значит, произойдёт. Мы дали ребятам четыре дня выходных.

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Все комментарии
AlVi77
AlVi77 ответ yz679t8cudz9 (раскрыть)
вчера в 22:09
Игра или результат? Плохая игра была в чемпионате с Динамо Мх, после нее прогресс есть, сегодня разве плохая игра была? С натяжкой можно даже сказать что отскочил Локомотив
ABir
ABir
вчера в 20:35
Любой другой вместо Осинькина революции в игре КС сиюминутно не сделает, в любом случае надо дать доработать тренеру до зимней паузы, а по итогам первой части турнира без горячки и делать выводы о работе тренерского штаба, да и всех других клубных функционеров.
112910415
112910415
вчера в 20:16, ред.
врзможно всё !
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:52
Такова судьба тренера... Нельзя ни в чем быть ууверенным
yz679t8cudz9
yz679t8cudz9
вчера в 19:29
Еще одна плохая игра и уедет.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 19:17
После Трампа Осинькин на втором месте в новостях в сша, а у нас во всех передовицах!!!
9hp5c7jf8m2c
9hp5c7jf8m2c
вчера в 19:15
Что-то темнит тренер.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:14
Дыма без огня не бывает...
Может Осинькину самому уйти?
Гость
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