«Фиорентина» переиграла «Милан», Де Хеа отразил два пенальти

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вчера, 23:47

«Фиорентина» выиграла у «Милана» в 7-м туре Серии А (2:1).

Моизе Кин мог вывести хозяев поля вперед на 22-й минуте, но удар «с точки» отразил Мик Меньян. Ясин Адли на 35-й обеспечил «фиалкам» преимущество. После этого голкипер команды из Флоренции Давид Де Хеа отразил два пенальти: от Тео Эрнандеса на 45+1-й и Тэмми Абрахама на 56-й. Кристиан Пулишич сравнял счет на 60-й, а победный гол забил Альберт Гудмундссон на 73-й. У «Фиорентины» на 85-й красную карточку получил Раффаэле Палладино.

После этой игры «Фиорентина» идет на 11-м месте (10 очков), «Милан» расположился на 6-й позиции (11 пунктов).