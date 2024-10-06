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«Фиорентина» переиграла «Милан», Де Хеа отразил два пенальти

вчера, 23:47
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Фиорентина» выиграла у «Милана» в 7-м туре Серии А (2:1).

Моизе Кин мог вывести хозяев поля вперед на 22-й минуте, но удар «с точки» отразил Мик Меньян. Ясин Адли на 35-й обеспечил «фиалкам» преимущество. После этого голкипер команды из Флоренции Давид Де Хеа отразил два пенальти: от Тео Эрнандеса на 45+1-й и Тэмми Абрахама на 56-й. Кристиан Пулишич сравнял счет на 60-й, а победный гол забил Альберт Гудмундссон на 73-й. У «Фиорентины» на 85-й красную карточку получил Раффаэле Палладино.

После этой игры «Фиорентина» идет на 11-м месте (10 очков), «Милан» расположился на 6-й позиции (11 пунктов).

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 12:36
ФИО с победой , хорошая игра выдалась. Де Хеа молодец.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:58
Хорошего вратаря приобрели и хорошо сыграла Фиорентина.Можно поздравить !
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:43
Фиорентина очень хорошо сыграла......молодцы!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 08:36
ДДХ вновь поймал кураж. Взять два пенальти за один матч, это нечто.... Удачи парню.
h6q2mfyc7e58
h6q2mfyc7e58
сегодня в 07:21
Вратари очень старались в этой игре.
95ea9j7yxkbb
95ea9j7yxkbb
сегодня в 05:19
Счёт по отражённым в матче пенальти удивительным образом совпал с общим счётом игры
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:53
Судья тащил Милан изо всех сил...
happy 50
happy 50
сегодня в 01:10
Ох,как- то я совсем забыл,что за Фиорентину играет Де Хеа.
arc7z2wbyjb9
arc7z2wbyjb9
сегодня в 00:32
Милану опять не везет.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:03
Два матча дня - 6 отраженных пеналей.. 🙆.. Может ещё были?.. 🤔
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 23:56
С..., да сколько можно терпеть этого аниматора, а-ля Семак, на бровке?
Хочу уже Аллегри увидеть. Пусть будет унылый футбол, но надёжная игра в обороне, про которую Фонсека не знает от слова совсем.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:56
Де Хеа настоящий герой этого матча
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:55
Де Хеа напомнил себя лучших времен МЮ
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:53
Милан пошел по-наклонной, видимо…
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