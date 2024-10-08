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Тедеско объяснил, почему Лукаку не сыграет в ближайших матчах сборной

вчера, 17:33

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объяснил, почему не включил нападающего Ромелу Лукаку в заявку команды на матчи Лиги наций со сборными Италии и Франции. Ранее сообщалось, что футболист попросил рулевого не включать его в состав национальной команды до конца года, чтобы набрать форму в составе «Наполи».

Надеюсь, что Лукаку присоединится к нам в ноябре, но посмотрим. Все зависит от него и его физических кондиций. Сейчас ему тяжело играть матчи целиком. Но, разумеется, это замечательный игрок.

Ромелу не только очень хороший человек, но и настоящий лидер. Этого футболиста хотел бы видеть у себя любой тренер, он отлично подойдет любой команде. Я рад, что он выбрал «Наполи», где будет чувствовать себя как дома под руководством Антонио Конте, который верит в него, и наоборот. У него отличные условия.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:59
Сборной Бельгии уже сейчас нужно строить команду без Лукаку, иначе в будущем будет так же блекло как на Евро
shur
shur
вчера в 17:40
...помоложе удивлял иногда всплесками в игре и голами,дальше
хуже,всё медлительнее принятие решений и самое печальное мячи
как от дерева....!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:39
Тедеско подчеркивает важность Ромелу Лукаку для сборной Бельгии, и это говорит о том, что тренер признает его лидерские качества. Хотя сейчас он не в заявке, тренер надеется на его возвращение в ноябре. Это отличный подход — дать игроку время для восстановления, чтобы в будущем он мог приносить максимальную пользу команде.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:31
Лукаку слишком медленный для схем Тедеско?
xkb3u9n9nfr4
xkb3u9n9nfr4
вчера в 17:29
Потому что опять все моменты запорет
Гость
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