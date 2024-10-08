Тедеско объяснил, почему Лукаку не сыграет в ближайших матчах сборной

Главный тренер сборной Бельгии объяснил, почему не включил нападающего в заявку команды на матчи Лиги наций со сборными Италии и Франции. Ранее сообщалось, что футболист попросил рулевого не включать его в состав национальной команды до конца года, чтобы набрать форму в составе «Наполи».

Надеюсь, что Лукаку присоединится к нам в ноябре, но посмотрим. Все зависит от него и его физических кондиций. Сейчас ему тяжело играть матчи целиком. Но, разумеется, это замечательный игрок.

Ромелу не только очень хороший человек, но и настоящий лидер. Этого футболиста хотел бы видеть у себя любой тренер, он отлично подойдет любой команде. Я рад, что он выбрал «Наполи», где будет чувствовать себя как дома под руководством Антонио Конте, который верит в него, и наоборот. У него отличные условия.