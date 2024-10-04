Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЛига наций 2024/2025

Опубликован состав сборной Испании на матчи Лиги наций

вчера, 16:49

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте вызвал 25 игроков, которые начнут тренировочный сбор в понедельник 7 октября в преддверии матчей Лиги наций. В субботу 12 октября в Мурсии испанцы примут сборную Дании, а через три дня в Кордове — сборную Сербии.

Вратари: Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Роберт Санчес («Челси»).

Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал»), Оскар Мингеса («Сельта»), Дани Вивиан («Атлетик»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Пау Кубарси («Барселона»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Педро Порро («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Микель Мерино («Арсенал»), Фабиан Руис (ПСЖ), Педри («Барселона»), Алейш Гарсия («Байер»), Алехандро Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: Альваро Мората («Милан»), Ламин Ямаль («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона»), Николас Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал»), Микель Ойарсабль («Реал Сосьедад»), Хоселу («Аль-Гарафа»).

Ранее сборная Нидерландов объявила состав на матчи Лиги наций.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноОбъявлен состав сборной Нидерландов на матчи Лиги наций
Вчера, 16:23
ОфициальноТри игрока РПЛ вызваны в сборную Сербии на матчи Лиги наций
Вчера, 15:39 Фото
ОфициальноОпубликован состав сборной Англии на ближайшие матчи Лиги наций
03 октября
Дешам ответил на вопрос о причинах невызова Мбаппе в сборную Франции
03 октября
ОфициальноМбаппе не вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций
03 октября
ОфициальноОпубликован состав сборной Германии на матчи Лиги наций
03 октября
Сортировать
Все комментарии
sea93ap837zc
sea93ap837zc ответ Илья Пыркин (раскрыть)
сегодня в 15:15
на травме
Илья Пыркин
Илья Пыркин
сегодня в 12:57
А где Ольмо?
shur
shur
вчера в 23:27
...Испания в лаврах победителя Европы и это тонкий намёк на толстые обстоятельства...!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:35
Все разом не интересно! Надо на части разбить))
shlomo
shlomo
вчера в 18:17
Сильно выглядит по крайней мере на бумаге.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:53
Огласите весь список, пожалуйста... Все сборные разом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 