Опубликован состав сборной Испании на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте вызвал 25 игроков, которые начнут тренировочный сбор в понедельник 7 октября в преддверии матчей Лиги наций. В субботу 12 октября в Мурсии испанцы примут сборную Дании, а через три дня в Кордове — сборную Сербии.
Вратари: Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Роберт Санчес («Челси»).
Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал»), Оскар Мингеса («Сельта»), Дани Вивиан («Атлетик»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Пау Кубарси («Барселона»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Педро Порро («Тоттенхэм»).
Полузащитники: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Микель Мерино («Арсенал»), Фабиан Руис (ПСЖ), Педри («Барселона»), Алейш Гарсия («Байер»), Алехандро Баэна («Вильярреал»).
Нападающие: Альваро Мората («Милан»), Ламин Ямаль («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона»), Николас Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал»), Микель Ойарсабль («Реал Сосьедад»), Хоселу («Аль-Гарафа»).
Ранее сборная Нидерландов объявила состав на матчи Лиги наций.