Опубликован состав сборной Испании на матчи Лиги наций

1728049793

вчера, 16:49

Главный тренер сборной Испании вызвал 25 игроков, которые начнут тренировочный сбор в понедельник 7 октября в преддверии матчей Лиги наций. В субботу 12 октября в Мурсии испанцы примут сборную Дании, а через три дня в Кордове — сборную Сербии.

Вратари: («Арсенал»), («Реал Сосьедад»), («Челси»).

Защитники: («Реал»), («Сельта»), («Атлетик»), («Аль-Наср»), («Астон Вилла»), («Барселона»), («Челси»), («Байер»), («Тоттенхэм»).

Полузащитники: («Реал Сосьедад»), («Арсенал»), ( ПСЖ ), («Барселона»), («Байер»), Алехандро Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: («Милан»), («Барселона»), («Барселона»), («Атлетик»), («Вильярреал»), («Реал Сосьедад»), («Аль-Гарафа»).

Ранее сборная Нидерландов объявила состав на матчи Лиги наций.