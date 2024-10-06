В сборной России объяснили, почему Сафонов не попал в заявку на сбор

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вчера, 09:12

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» рассказал журналистам, почему голкипер ПСЖ не вошёл в итоговую заявку национальной команды на октябрьский сбор.

В состав, который был объявлен в субботу, включены вратари Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва).