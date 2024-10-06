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В сборной России объяснили, почему Сафонов не попал в заявку на сбор

вчера, 09:12

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал журналистам, почему голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не вошёл в итоговую заявку национальной команды на октябрьский сбор.

В состав, который был объявлен в субботу, включены вратари Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва).

Матвей Сафонов не попал в окончательную заявку, потому что непонятно, будут ли матчи. Пока нет подтверждённых игр, всё просто. Четыре вратаря в составе, потому что в обойме пять, Матвея не вызываем, остальные попали.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:29
Карпину с Кафановым кончно виднее, но на мой взгляд Агкацев своей игрой, пропустив в два раза меньше Лунёва и Максименко, и в три раза меньше, Лантратова заслуживает быть, как минимум вторым номером в Сборной страны и, уж если Карпин дал возможность по каким-то причинам остаться Сафонову в Париже, то мог бы призвать на сборы голкипера Краснодара.
С другой стороны Стас злее будет и наверняка в ближайших матчах сумеет подтвердить свой класс особенно и в матче со Спартаком. А в матчах с Динамо. Локомотивом и чемпионом, чьи вратари в списке Краснодар уже сыграл победив всех с сухим счётом, благодаря как раз надёжной игре Агкацева, кстати и Карпинский Ростов тоже был обыгран в сухую.
Болейте за своих, а не против чужих!
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:04
Кратко опишем сборы РФ. "Матвей Сафонов не попал в окончательную заявку, потому что непонятно"
emcwk7w3xecc
emcwk7w3xecc
вчера в 10:04
Бабло ПСЖ для Матвея дороже Родины и детей.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:58
Наверное правильное решение.... ничего еще не ясно...
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:17
Матвею щас важнее борьба за первое место в основе ПСЖ
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:15
Это понятно и без объяснений
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