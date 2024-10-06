В сборной России объяснили, почему Сафонов не попал в заявку на сбор

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал журналистам, почему голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не вошёл в итоговую заявку национальной команды на октябрьский сбор.
В состав, который был объявлен в субботу, включены вратари Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва).
Матвей Сафонов не попал в окончательную заявку, потому что непонятно, будут ли матчи. Пока нет подтверждённых игр, всё просто. Четыре вратаря в составе, потому что в обойме пять, Матвея не вызываем, остальные попали.
С другой стороны Стас злее будет и наверняка в ближайших матчах сумеет подтвердить свой класс особенно и в матче со Спартаком. А в матчах с Динамо. Локомотивом и чемпионом, чьи вратари в списке Краснодар уже сыграл победив всех с сухим счётом, благодаря как раз надёжной игре Агкацева, кстати и Карпинский Ростов тоже был обыгран в сухую.
Болейте за своих, а не против чужих!
С другой стороны Стас злее будет и наверняка в ближайших матчах сумеет подтвердить свой класс особенно и в матче со Спартаком. А в матчах с Динамо. Локомотивом и чемпионом, чьи вратари в списке Краснодар уже сыграл победив всех с сухим счётом, благодаря как раз надёжной игре Агкацева, кстати и Карпинский Ростов тоже был обыгран в сухую.
Болейте за своих, а не против чужих!