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Пять игроков пропустят октябрьский сбор национальной команды России

вчера, 15:30

5 футболистов национальной команды России по медицинским причинам не смогут принять участие в октябрьском сборе.

Речь идёт о вратаре Александре Максименко, прибывшем в расположение сборной с травмой, которая не позволит тренироваться. Игрок вернулся в «Спартак» для прохождения лечения. Андрей Лунёв по причине перегрузочного состояния направлен в «Динамо» для полноценного восстановления.

Нападающий Константин Тюкавин и полузащитник Иван Обляков пропустят сбор в связи с ОРВИ.

У хавбека «Спартака» Руслана Литвинова проведённое дополнительное обследование выявило микроповреждение. Игрок отправился в клуб для прохождения лечения.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 00:11
Ваш вопрос имеет право на существование, но прошу не забывать об одном. Сколько врачей - столько и рецептов от всевозможных болячек. Один врач даёт свои рекомендации, второй - другие, и это хорошо. По себе знаю: закапываю капли в нос от насморка, проходит день, другой, а они не помогают, так как слизистая привыкает к ним и не реагирует. Начинаю пользоваться другим лекарством и... о чудо ! - насморк проходит.
Так и со спортивными травмами, которые зачастую требуют комплексного разнообразного лечения. В клубе назначают одни препараты, в сборной могут рекомендовать другие, а организм сам "выбирает", какие для него оптимальны и лучше помогают.
Bad Listener
Bad Listener ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:44, ред.
Так а чо у Спартака например в команде плохие врачи? Я думаю у Лукойла врачи не хуже чем у сборной. Там люди вообще не то чтобы бедствуют и испытывают дефицит высококлассных медицинских услуг и им кровь из носу надо сгонять обследоваться за счёт государства. Так что есть разные варианты, но они почему то травмированные прутся в расположение сборной чтобы оттуда уже уехать лечиться. Кстати лечиться то их отправляют в клубы, в сборной только обследуют я так понял из текста новости. И это мне непонятно, почему клуб не обследует игрока самостоятельно и доверяют это каким то сторонним врачам если ЗП игроку платит клуб и на него рассчитывает в первую очередь клуб? Очень все по идиотски
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:26, ред.
В сборной работают "нехилые" врачи с громадным опытом лечения всевозможных травм. Футболисты с подозрениями на них проходят полное обследование и получают от специалистов профессиональные рекомендации по "зализыванию ран". Эти рекомендации, согласитесь, никогда не помешают и лишними не будут.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:17
Обследовали...обнаружили болячки...дают возможность футболистам их залечить. Адекватное восприятие штабом сб.России создавшейся ситуации.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:54
Вообще, какого чёрта нужны эти сборы? Играть двухсторонки? Или бабло отмывать? По-моему, сам Карпин был бы счастлив отмене этих сборов, но контракт.
lotsman
lotsman
вчера в 21:24
Пусть лечатся. Всё равно играть нескем.)
Red blu
Red blu
вчера в 21:17
Какой вообще смысл сейчас дергать игроков в сборную? Если не играем нигде.
112910415
112910415
вчера в 20:05
ох, не рвутся люди в сборную !
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:09
Это ужас какой-то, один за другим уходят...
Нескенс играл как правило в полузащите, но несколько раз играл в паре с Кролом в ЦЗ, в сборной и в клубе. Очень универсальный был игрок. Светлая ему Память!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:01, ред.
...уходят старина люди ,которые в 70 годы радовали нас своей игрой!
В 74-том на боевой точке смотрел финал Фрг-Гол 2:1,
он голешник с пенальти забил...!
Брулин
Брулин
вчера в 18:50
Чемпионат только начался, а уже перегрузочное состояние
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:32
Не порядок - болельщики на "открытую тренировку", которую анонсировал сам РФС, придут а тут пятерых не хватает...)
alexamit
alexamit
вчера в 17:29
А на кой чёрт нужны эти сборы когда Россию отовсюду выгнали?Не лучше ли было продолжать чемпионат теми,что остались?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:09
Правдоруб и хамоватый не верит клубным врачам. У него в сборной в штате 5 тренеров и 8 врачей, не считая массажистов. Их надо работой загружать!
Храневец
Храневец
вчера в 16:38
Даже Таджикистан отказался с нами играть в ноябре ! Наверное посчитали ,что играть с нами ниже их человеческого достоинства .Пойду с горя напьюсь или утоплюсь !! В моей смерти прошу винить Дюкова и Личку !!!!
adekvat
adekvat
вчера в 16:23
Карпин найдет замену, для него это не проблема.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:21
Все из московских команд. Никому не нужны игры сборных...
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 16:00
Теперь точно бразильцев не обыграем.
29f2bnbfues3
29f2bnbfues3
вчера в 15:50
Тяжеловато ребятам будет с такой короткой скамейкой - всего полсотни человек, куда же это годится! А если вдруг ещё и соперника найдут, тогда вообще засада полная)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:45, ред.
Я не понимаю зачем они прибывают в расположение сборной чтобы потом назад поехать? Карпин хочет лично проверить их травмы через свой личный рентген? Или в клубах у нас перед отправкой в сборную не проверяют здоровье футболистов? Как то всё по идиотски выходит, я бы сам проверил свои травмы в ближайшей клинике чтобы лишний раз не мотаться на ковер к Валере.
Capral
Capral
вчера в 15:43
Как сказал однажды папаша Мюллер: "От, черти, чего только не придумают, чтобы на картошку не ехать"!!!
Вещий
Вещий
вчера в 15:36
У Карпуши там на три состава игроков.... разберется.
Гость
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