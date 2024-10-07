Пять игроков пропустят октябрьский сбор национальной команды России

5 футболистов национальной команды России по медицинским причинам не смогут принять участие в октябрьском сборе.
Речь идёт о вратаре Александре Максименко, прибывшем в расположение сборной с травмой, которая не позволит тренироваться. Игрок вернулся в «Спартак» для прохождения лечения. Андрей Лунёв по причине перегрузочного состояния направлен в «Динамо» для полноценного восстановления.
Нападающий Константин Тюкавин и полузащитник Иван Обляков пропустят сбор в связи с ОРВИ.
У хавбека «Спартака» Руслана Литвинова проведённое дополнительное обследование выявило микроповреждение. Игрок отправился в клуб для прохождения лечения.