Пять игроков пропустят октябрьский сбор национальной команды России

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вчера, 15:30

5 футболистов национальной команды России по медицинским причинам не смогут принять участие в октябрьском сборе.

Речь идёт о вратаре , прибывшем в расположение сборной с травмой, которая не позволит тренироваться. Игрок вернулся в «Спартак» для прохождения лечения. по причине перегрузочного состояния направлен в «Динамо» для полноценного восстановления.

Нападающий и полузащитник пропустят сбор в связи с ОРВИ .

У хавбека «Спартака» проведённое дополнительное обследование выявило микроповреждение. Игрок отправился в клуб для прохождения лечения.