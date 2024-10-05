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Стала известна заявка национальной команды России на октябрьский сбор

вчера, 20:09

Объявлена заявка национальной команды России на октябрьский сбор.

Вратари

Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва).

Защитники

Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Илья Самошников (оба – «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный).

Полузащитники

Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва).

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 04:14
А по какой причине лучший левый защитник в РПЛ на сегодня Круговой не включен в список, а лавочник зенита горшков включен? Особые отношения карпина с газпромом?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 03:57
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 00:02
    Потому как понял....что сидящие на лавке в Зените...лучше некоторых постоянноиграющих в неЗените.......
    adekvat
    adekvat
    вчера в 23:15
    При Карпине этот список не интересен, у него всегда куча фамилий о которых многие ни когда не сдышали. И они всегда все равно побеждают по тому что играют ни пойми у кого выигрывают. И все этому рады.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:41
    А с какой целью Карпин лавочников берет типа Горшкова, Бабкина, Пруцева, Мостового? Он же говорил, что будет брать только тех, кто играет? Заставляют?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:35
    Как обычно- 3 напа, зато 4 кипера.
    Не понимаю этого...
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 20:14
    Заявка есть, а спарринг-партнеры назначены?
    Гость
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