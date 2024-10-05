Стала известна заявка национальной команды России на октябрьский сбор

«Эффект Месси». «Интер Майами» не пожалел о подписании Лео И дело не только в победе в регулярном чемпионате МЛС.

Новая тренерская отставка в РПЛ. Уволили того, кто об этом мечтал Решение, кажется, приняли задолго до его объявления.