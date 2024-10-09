Николас Уильямс пропустит ближайшие матчи сборной Испании

Нападающий «Атлетика» Николас Уильямс не поможет сборной Испании в ближайших матчах Лиги наций.
Футболист попал в заявку коллектива, но пропустит игры с Данией и Сербией из-за мышечной травмы. Повреждение незначительно, но здоровьем исполнителя решили не рисковать.
Вместо Уильямса в состав включен Серхио Гомес из клуба «Реал Сосьедад».
Основной вратарь Симон вылетел, защитники ЛеНорман и Карвахаль, полузащитники Ольмо и Родри, теперь вот Нико Уильямс....надеюсь это не немцы их прокляли из-за руки Кукурельи)
Ладно, здоровья игрокам!
Основной вратарь Симон вылетел, защитники ЛеНорман и Карвахаль, полузащитники Ольмо и Родри, теперь вот Нико Уильямс....надеюсь это не немцы их прокляли из-за руки Кукурельи)
Ладно, здоровья игрокам!