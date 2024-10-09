Николас Уильямс пропустит ближайшие матчи сборной Испании

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вчера, 09:47

Нападающий «Атлетика» не поможет сборной Испании в ближайших матчах Лиги наций.

Футболист попал в заявку коллектива, но пропустит игры с Данией и Сербией из-за мышечной травмы. Повреждение незначительно, но здоровьем исполнителя решили не рисковать.

Вместо Уильямса в состав включен из клуба «Реал Сосьедад».