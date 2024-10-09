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Николас Уильямс пропустит ближайшие матчи сборной Испании

вчера, 09:47

Нападающий «Атлетика» Николас Уильямс не поможет сборной Испании в ближайших матчах Лиги наций.

Футболист попал в заявку коллектива, но пропустит игры с Данией и Сербией из-за мышечной травмы. Повреждение незначительно, но здоровьем исполнителя решили не рисковать.

Вместо Уильямса в состав включен Серхио Гомес из клуба «Реал Сосьедад».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:35
Да уж, какой-то кривой рог постиг многих игроков чемпионского состава сборной Испании....
Основной вратарь Симон вылетел, защитники ЛеНорман и Карвахаль, полузащитники Ольмо и Родри, теперь вот Нико Уильямс....надеюсь это не немцы их прокляли из-за руки Кукурельи)
Ладно, здоровья игрокам!
Брулин
Брулин
вчера в 12:24
Вперёд Шамар! Только побед со Спартаком! Главное результаты команды, а не личные достижения...
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 10:02
Ничего страшного, здоровья важнее.!
Гость
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