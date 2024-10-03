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Самедов рассказал, сколько времени продлится его стажировка в «Спартаке»

вчера, 11:14

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов высказался на тему своей стажировки в «Спартаке».

Я очень благодарен руководству, тренерскому штабу и клубу, что они пошли навстречу, нахожусь в ожидании, с большим интересом жду этого, увижу это всё. Конечно, я бы прошёл стажировку в «Факеле», потому что там работаю, но я не имею права этого делать, стажировку нужно проходить не в том месте, где ты работаешь. Я обратился, «Спартак» согласился, других вариантов не рассматривал. Я пока по числам точно не могу сказать, но, по-моему, со следующей недели, это всё займет чуть меньше недели.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:40, ред.
А почему он без очереди....???
FRZZ
FRZZ
вчера в 17:56
Самедов был боевым игроком, может тренер получится из него.
lotsman
lotsman
вчера в 16:28
А после стажировки кого тренировать будешь?)
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:28
Не поспоришь тут!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:13, ред.
Стажировка в Спартаке это уже имя нарицательное, там все стажировку проходят, от уборщика до гендира. А вот специалистов у которых её проходить надо нет и поэтому все там вечные стажёры без навыков и умений. Вообще страшно если эта зараза станковичевская будет распространяться по РПЛ под видом тренерских навыков. Как говорят проще научить с нуля человека чем переучить плохо обученного, так что есть риск получить на выходе ещё несколько неисправимых шарлатанов после такой стажировки. Будем надеяться эти люди умеют фильтровать бред и быстро сбегут на стажировку например в Локомотив. Хотя опять же смотря чему они хотят научиться, если лить воду на интервью, перекладывать ответственность и разводить доверчивых болельщиков то это как раз по адресу.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:53
До лета наверно, пока сезон арбузов не начнется.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:40
Не самый лучший клуб в плане селекции он выбрал для учебы.
Orakel
Orakel
вчера в 11:24
Еще один не то тренер, не то кто появится.
Capral
Capral ответ ndjybb4t79ay (раскрыть)
вчера в 11:24
Или арбуз.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:23
Моё Почтение!!!
Вот поэтому, и футбол такой...)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:19
У нас скоро тренеров будет больше чем юристов и адвокатов)))
ndjybb4t79ay
ndjybb4t79ay
вчера в 11:15
С тебя шашлык хороший Деяну!
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