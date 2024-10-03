Самедов рассказал, сколько времени продлится его стажировка в «Спартаке»

Старший селекционер «Факела» высказался на тему своей стажировки в «Спартаке».

Я очень благодарен руководству, тренерскому штабу и клубу, что они пошли навстречу, нахожусь в ожидании, с большим интересом жду этого, увижу это всё. Конечно, я бы прошёл стажировку в «Факеле», потому что там работаю, но я не имею права этого делать, стажировку нужно проходить не в том месте, где ты работаешь. Я обратился, «Спартак» согласился, других вариантов не рассматривал. Я пока по числам точно не могу сказать, но, по-моему, со следующей недели, это всё займет чуть меньше недели.