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Легенды UFC готовы провести тренировку с игроками клуба РПЛ

вчера, 14:01

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев и бывший чемпион организации Хабиб Нурмагомедов готовы провести совместную тренировку с футболистами махачкалинского «Динамо».

Генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщил:

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев знают, что мы их всегда ждем на матчах, но по игре со «Спартаком» в Кубке России (22 октября — прим.) будет понимание ближе к матчу, у всех свой график, для них всегда двери открыты. Их приход является для нас большим событием, этим они всегда нам помогают, им большое спасибо за это. На матче Кубка России с Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым обговаривали совместную тренировку с футболистами, они не против, просто у каждого свой график. Обязательно какие-то совместные активности мы проведем, когда и что — загадывать сложно, нужно понимать по графикам. Но они положительно оценили идею такой тренировки.

Ранее в этом году бойцы посещали матчи динамовцев в РПЛ.

«Разговор заходил не только об основной команде, но и о посещении детских команд, они тоже были за. Ислам и Хабиб — большие звезды, мотиваторы для молодого поколения, являются большим примером для Дагестана. Их приход куда-либо является большим событием, они не против», — добавил Газизов.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:34
Будут учиться валяться весь матч на поле)
vj6wjnejtcb3
vj6wjnejtcb3
вчера в 15:29
Может, лучше не надо, а то вдруг динамовцы окажутся хорошими учениками и переймут пару-тройку самых козырных приёмчиков? Тогда в следующем же матче к перерыву в составе Динамо останутся на поле человек пять, не получивших красные карточки. С другой стороны и соперников в целости и сохранности тогда на поле будет не больше, а какие остались могут побояться выходить после перерыва. В общем, то ещё мамаево кокорище может произойти, так что, пожалуй, лучше воздержаться от такого предложения
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:54
Ну и зачем? У Хабиба есть немножко понимание в футболе а Махачев не интересуется футболом
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:03
Для чего, зачем?? Футболистам это как поможет?
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