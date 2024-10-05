Легенды UFC готовы провести тренировку с игроками клуба РПЛ

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вчера, 14:01

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата ( UFC ) в легком весе и бывший чемпион организации готовы провести совместную тренировку с футболистами махачкалинского «Динамо».

Генеральный директор клуба сообщил:

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев знают, что мы их всегда ждем на матчах, но по игре со «Спартаком» в Кубке России (22 октября — прим.) будет понимание ближе к матчу, у всех свой график, для них всегда двери открыты. Их приход является для нас большим событием, этим они всегда нам помогают, им большое спасибо за это. На матче Кубка России с Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым обговаривали совместную тренировку с футболистами, они не против, просто у каждого свой график. Обязательно какие-то совместные активности мы проведем, когда и что — загадывать сложно, нужно понимать по графикам. Но они положительно оценили идею такой тренировки.

Ранее в этом году бойцы посещали матчи динамовцев в РПЛ .

«Разговор заходил не только об основной команде, но и о посещении детских команд, они тоже были за. Ислам и Хабиб — большие звезды, мотиваторы для молодого поколения, являются большим примером для Дагестана. Их приход куда-либо является большим событием, они не против», — добавил Газизов.