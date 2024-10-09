«Атлетико» намерен обжаловать дисквалификацию части трибун

«Атлетико» выступил с заявлением по поводу дисквалификации части трибун из-за инцидентов с бросанием предметов во время матча с «Реалом».

«Атлетико Мадрид» вновь заявляет о своем осуждении инцидентов, произошедших во время матча с «Реалом». Наш клуб придерживается политики нулевой толерантности к насилию, преследуя любые проявления подобного характера и применяя к причастным к нему санкции, предусмотренные нашими внутренними правилами. Наше сотрудничество с властями носит постоянный характер, и в рассматриваемом случае мы работали вместе с полицией с момента возникновения событий, чтобы выявить причастных к ним лиц, трое из которых уже навсегда исключены из числа болельщиков клуба. Наш отдел безопасности продолжает сотрудничать с полицией в выявлении остальных лиц, причастных к бросанию предметов, которые также будут окончательно выдворены, как только они будут обнаружены.

С другой стороны, после анализа решения Комитета по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации, которая предписывает частичное закрытие нижней южной части (сектора 127–133) нашего стадиона на три игры, мы считаем, что санкция наносит вред большому количеству фанатов, не имеющих никакого отношения к произошедшему и продемонстрировавших примерное поведение.

Мы считаем, что неприемлемое поведение немногих не может привести к такому чрезмерному наказанию по отношению к подавляющему большинству, которое не совершило никаких проступков. Самый большой проигравший от всего произошедшего — это «Атлетико Мадрид» и его болельщики, и ответственны за это те, кто причастен к бросанию предметов, и именно они должны быть наказаны, а не остальные болельщики, которые в достаточной степени продемонстрировали свое хорошее поведение. По этой причине мы считаем целесообразным обжаловать данную санкцию в Апелляционном комитете.