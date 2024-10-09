Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИспания. Примера 2024/2025

«Атлетико» намерен обжаловать дисквалификацию части трибун

вчера, 21:51

«Атлетико» выступил с заявлением по поводу дисквалификации части трибун из-за инцидентов с бросанием предметов во время матча с «Реалом».

«Атлетико Мадрид» вновь заявляет о своем осуждении инцидентов, произошедших во время матча с «Реалом». Наш клуб придерживается политики нулевой толерантности к насилию, преследуя любые проявления подобного характера и применяя к причастным к нему санкции, предусмотренные нашими внутренними правилами. Наше сотрудничество с властями носит постоянный характер, и в рассматриваемом случае мы работали вместе с полицией с момента возникновения событий, чтобы выявить причастных к ним лиц, трое из которых уже навсегда исключены из числа болельщиков клуба. Наш отдел безопасности продолжает сотрудничать с полицией в выявлении остальных лиц, причастных к бросанию предметов, которые также будут окончательно выдворены, как только они будут обнаружены.

С другой стороны, после анализа решения Комитета по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации, которая предписывает частичное закрытие нижней южной части (сектора 127–133) нашего стадиона на три игры, мы считаем, что санкция наносит вред большому количеству фанатов, не имеющих никакого отношения к произошедшему и продемонстрировавших примерное поведение.

Мы считаем, что неприемлемое поведение немногих не может привести к такому чрезмерному наказанию по отношению к подавляющему большинству, которое не совершило никаких проступков. Самый большой проигравший от всего произошедшего — это «Атлетико Мадрид» и его болельщики, и ответственны за это те, кто причастен к бросанию предметов, и именно они должны быть наказаны, а не остальные болельщики, которые в достаточной степени продемонстрировали свое хорошее поведение. По этой причине мы считаем целесообразным обжаловать данную санкцию в Апелляционном комитете.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дешам: «Погба понимает, что сможет вернуться в футбол, я рад за него»
08 октября
ОфициальноАнглийская Премьер-Лига опубликовала заявление о споре с «Ман Сити»
08 октября
ОфициальноИндийский клуб исключили из текущего сезона азиатской ЛЧ из-за неявки
07 октября
Чемпиону мира смягчили страшный приговор. Вернётся на поле вместо завершения карьеры
06 октябряВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии3
Тиаго Мотта: «„Ювентус“ решит, как поступить с Погба»
05 октября
СлухиПАОК, где играют Оздоев и Чалов, оштрафовали за три подряд поражения
04 октября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:50
позиция клуба вполне убедительна !
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:05
Обжалуют и выиграют!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:04
Дисквалифицировали часть трибун и правильно сделали. Отменять нельзя, ни в коем случае. Лично я озвучил бы информацию о финансовых потерях Атлетико вследствие этого решения. Пусть другие знают и боятся попасть под аналогичные санкции. Надо работать на упреждение, а не бить по хвостам. А заявление клуба не берёт за душу.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:57
Армейский принцип, воспитание через коллектив, применять к простым болельщикам несправедливо и контрпродуктивно. Наказывать нужно только действительно прчастных к тому инциденту.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:52
Посмотрим что у них из этого получится
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 