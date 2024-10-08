Дешам: «Погба понимает, что сможет вернуться в футбол, я рад за него»

Главный тренер сборной Франции высказался о сокращении срока дисквалификации полузащитника .

Мы часто общались с ним по телефону в этот непростой для него период. Разумеется, эти новости несут позитив для него. По крайней мере, теперь он понимает, что сможет вернуться в футбол в марте. Будет время, с января по март, когда ему придется проделать много конкретной работы. Для него это облегчение, и я тоже рад за него.

Да, это серьезное наказание, но 18 месяцев — это не настолько сурово, как четыре года, которые назначили изначально. Он всё обсудит с «Ювентусом», его нынешним работодателем. Но в любом случае он знает, что в марте 2025 года сможет снова выходить на поле. Он очень любит футбол.

Гарантирую, что остаюсь на связи и поддерживаю всех футболистов. Я знаю Поля с самого начала, но когда возникают трудные моменты, травмы, личные проблемы или дисквалификации, как эта, игроки знают, что я доступен в любое время и могу с ними поговорить. Это важно для меня, не знаю, что будет дальше. Такая поддержка естественна в доверительных отношениях, которые я строю с игроками.