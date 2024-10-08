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Дешам: «Погба понимает, что сможет вернуться в футбол, я рад за него»

вчера, 14:47

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о сокращении срока дисквалификации полузащитника Поля Погба.

Мы часто общались с ним по телефону в этот непростой для него период. Разумеется, эти новости несут позитив для него. По крайней мере, теперь он понимает, что сможет вернуться в футбол в марте. Будет время, с января по март, когда ему придется проделать много конкретной работы. Для него это облегчение, и я тоже рад за него.

Да, это серьезное наказание, но 18 месяцев — это не настолько сурово, как четыре года, которые назначили изначально. Он всё обсудит с «Ювентусом», его нынешним работодателем. Но в любом случае он знает, что в марте 2025 года сможет снова выходить на поле. Он очень любит футбол.

Гарантирую, что остаюсь на связи и поддерживаю всех футболистов. Я знаю Поля с самого начала, но когда возникают трудные моменты, травмы, личные проблемы или дисквалификации, как эта, игроки знают, что я доступен в любое время и могу с ними поговорить. Это важно для меня, не знаю, что будет дальше. Такая поддержка естественна в доверительных отношениях, которые я строю с игроками.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:49
поздно, всё поздно
x58vsb5sq39j
x58vsb5sq39j
вчера в 16:40
Кто под крылом пригреет?)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:45
Ювентусу он вряд ли нужен, Мотта уже выстроил игру без Погба и на него не рассчитывает. Полю нужно искать себе новый клуб.
2rumhbwsffxz
2rumhbwsffxz
вчера в 15:42
С учётом гиперактивности нынешних европейских борцов за права всех, кого только можно, кроме обычного нормально ориентированного белокожего человека, ещё далеко не так просто Дешаму будет отцепить от сборной этого явно беспардонно туда полезущего ангольского месье. Ему гораздо проще будет отказать намного более полезному ещё Гризманну чем этому безбашенному и давно уже абсолютно никчёмному пассажиру вороной масти. Этот момент с учётом засилья в составе персонажей куплетов Энцо Фернандеса главному тренеру хошь-не-хошь, а учитывать негласно приходится
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:26
Зачем искусственно подогревают интерес к Погба? Он играл в хороший футбол только в самом дебюте своей карьеры. Сначала его просто хвалили, потом перехвалили.. Настолько перехвалили, что Поль перестал прогрессировать. Теперь его не за что хвалить, нужно искать положительные качества под микроскопом.
hmmt6h9uz8xr
hmmt6h9uz8xr
вчера в 15:18
Нафиг он уже не нужен в футболе
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