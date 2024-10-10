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«Тоттенхэм» вступает в борьбу за защитника «Лестера» Мемеха Околи

вчера, 14:52

Сообщается, что «Тоттенхэм Хотспур» заинтересован в подписании защитника «Лестер Сити» Мемеха Околи в январе.

23-летний игрок присоединился к клубу только во время недавнего летнего трансферного окна, совершив переход из победителя Лиги Европы «Аталанты».

Однако в прошлом сезоне Околи провёл весь сезон в аренде во «Фрозиноне».

Несмотря на впечатляющую игру в 34 матчах высшего дивизиона, итальянский центральный защитник не смог помочь своему арендованному клубу избежать финиша в тройке худших.

Также защитник «Лестера» Околи привлекает интерес со стороны других клубов, утверждается, что помимо «Тоттенхэма» к игроку проявляют интерес еще 2 клуба — это «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед».

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Все комментарии
Foxes
Foxes
вчера в 20:46
Рано, пару сезонов пусть за Лестер побегает.
drug01
drug01
вчера в 14:59
Если он им подходит то надо брать
Гость
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