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Стала известна позиция «Байера» по будущему Вирца

вчера, 09:54

Леверкузенский «Байер» готов предложить новый контракт атакующему полузащитнику Флориану Вирцу, сообщает немецкое издание Kicker.

По информации источника, новое соглашение Вирца с «Байером» может быть продлено как минимум до лета 2028 года.

При этом отмечается, что на данный момент нет признаков того, что Вирц рассматривает возможность перехода в «Баварию» или «Реал», которые ранее проявляли серьёзный интерес к полузащитнику.

Флориан Вирц находится в системе «Байера» с января 2020-го. Его контракт действует до лета 2027-го. В этом сезоне он отметился шестью голами и одной передачей в 10 матчах за клуб. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:19
Молодцы что сохраняют основу команды...
drug01
drug01
вчера в 09:57
Это хорошее предложение! Пожелаем удачной игры!
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