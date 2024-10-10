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Третья лига Франции может стать полностью профессиональной

вчера, 19:59

Национальный чемпионат (Насьональ) Франции может претерпеть изменения.

По информации источника, третий дивизион близок к тому, чтобы стать Лигой 3. Смена названия ожидается уже со следующего сезона, а получение статуса профессиональной лиги должно произойти не позднее сезона-2026/27.

Такую задачу поставила ассоциация президентов лиги, которая избрала своим главой в понедельник президента «Ле-Мана» Тьерри Гомеса и нашла поддержку у президента Федерации футбола Франции Филиппа Диалло.

Целью будет приведение всех клубов-участников дивизиона к общему стандарту. В данный момент в Насьонале участвуют как профессиональные, так и полупрофессиональные команды, которые имеют различия в правилах (например, минимальная зарплата и виды контрактов).

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Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:23
...и если Бордо повезет ....то вернутся через год-два уже в Профессиональную лигу-3!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:16
Имеют право на эксперименты...
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