Третья лига Франции может стать полностью профессиональной

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вчера, 19:59

Национальный чемпионат (Насьональ) Франции может претерпеть изменения.

По информации источника, третий дивизион близок к тому, чтобы стать Лигой 3. Смена названия ожидается уже со следующего сезона, а получение статуса профессиональной лиги должно произойти не позднее сезона-2026/27.

Такую задачу поставила ассоциация президентов лиги, которая избрала своим главой в понедельник президента «Ле-Мана» Тьерри Гомеса и нашла поддержку у президента Федерации футбола Франции Филиппа Диалло.

Целью будет приведение всех клубов-участников дивизиона к общему стандарту. В данный момент в Насьонале участвуют как профессиональные, так и полупрофессиональные команды, которые имеют различия в правилах (например, минимальная зарплата и виды контрактов).