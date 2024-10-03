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Юношескую лигу в России реформируют

вчера, 20:59

По информации источника, на будущем исполкоме РФС планируется принять ряд решений, которые будут направлены на реформирование юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

В турнирах федерального масштаба количество команд сократится до 16, а на региональном уровне планируется упразднение лиги ЮФЛ-1.

Также в рамках реформ рассматривался вопрос об упразднении лиги ЮФЛ-3, но от этого решили отказаться.

Изменения коснутся и молодёжной лиги (МФЛ). Ожидается, что она будет поделена на две группы по 16 команд в каждой.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:37, ред.
Правильно, хватит с нас количества, где качество? На поле больше 11 игроков всё равно не запихнёшь, правила не позволяют, но нужны 11 лучших а не серых середнячков. А то у нас миллиард деревянных Хлусевичей которых всех не глядя можно было бы поменять на одного Егора Титова и быть в плюсе. А Хлусевичи пусть во дворе бегают, всё равно они большего не заслуживают.
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qsq3mp6ckq5f
вчера в 21:46
Раньше в "Кожаный мяч" вся страна играла, а теперь сокращают, финансы экономят
Гость
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