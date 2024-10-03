Юношескую лигу в России реформируют

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вчера, 20:59

По информации источника, на будущем исполкоме РФС планируется принять ряд решений, которые будут направлены на реформирование юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

В турнирах федерального масштаба количество команд сократится до 16, а на региональном уровне планируется упразднение лиги ЮФЛ-1.

Также в рамках реформ рассматривался вопрос об упразднении лиги ЮФЛ-3, но от этого решили отказаться.

Изменения коснутся и молодёжной лиги (МФЛ). Ожидается, что она будет поделена на две группы по 16 команд в каждой.