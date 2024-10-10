Сборная Австралии не собирается проводить товарищеский матч с Россией

Сборная Австралии не собирается проводить товарищеский матч против сборной России.
В Федерации футбола Австралии заявили, что график официальных матчей команды расписан до июня 2025 года, поэтому австралийцы не собираются играть товарищеские игры ни с одной страной.
- Масла нет, молока нет, мяса тоже нет...)
Так и здесь - Австралия не собирается, Бурунди - пока не может, Пакистан тоже в отказ пошёл....
В общем нет для нашей сборной соперников...)
- Масла нет, молока нет, мяса тоже нет...)
Так и здесь - Австралия не собирается, Бурунди - пока не может, Пакистан тоже в отказ пошёл....
В общем нет для нашей сборной соперников...)