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Сборная Австралии не собирается проводить товарищеский матч с Россией

вчера, 13:26

Сборная Австралии не собирается проводить товарищеский матч против сборной России.

В Федерации футбола Австралии заявили, что график официальных матчей команды расписан до июня 2025 года, поэтому австралийцы не собираются играть товарищеские игры ни с одной страной.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:22
И не надо, мы с Эритреей сыграем.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:45
Да уж, прям очень грустная ситуация со сборной.
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:29
Те кто надеялись на игру с австралией их флаг видели вообще? им же британцы прямо не позволят играть с нами
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:53
Мне кажется с кенгурятниками и разговору не было! Итак было понятно что не согласятся!Скоро начнут вкидывать что мы и америкосов просили
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:52
В Африке мало желающих, или острова закончились?
112910415
112910415
вчера в 13:52
и как теперь жить ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:41
Как в старом анекдоте - В нашем холодильнике чего только нет :
- Масла нет, молока нет, мяса тоже нет...)
Так и здесь - Австралия не собирается, Бурунди - пока не может, Пакистан тоже в отказ пошёл....
В общем нет для нашей сборной соперников...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:38
А при чём тут Австралия? К ней что, кто-то обращался?
k9mdsrzm7tzk
k9mdsrzm7tzk
вчера в 13:32
shur
shur
вчера в 13:30, ред.
...ну хоть про нас с фамилией Дзю вспоминают часто!!!
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