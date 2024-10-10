Сборная Австралии не собирается проводить товарищеский матч с Россией

1728555982

вчера, 13:26

Сборная Австралии не собирается проводить товарищеский матч против сборной России.

В Федерации футбола Австралии заявили, что график официальных матчей команды расписан до июня 2025 года, поэтому австралийцы не собираются играть товарищеские игры ни с одной страной.