Стало известно, когда Головин вернётся в расположение «Монако»

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вчера, 11:17

Агент Александр Клюев рассказал источнику, когда полузащитник вернётся в расположение «Монако» после сбора национальной команды России.

Саша приедет в понедельник в расположение «Монако», он уже будет тренироваться в этот день. Саша с детьми получил положительный заряд, как и дети. Он всегда рад приезжать в расположение сборной России.