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Стало известно, когда Головин вернётся в расположение «Монако»

вчера, 11:17

Агент Александр Клюев рассказал источнику, когда полузащитник Александр Головин вернётся в расположение «Монако» после сбора национальной команды России.

Саша приедет в понедельник в расположение «Монако», он уже будет тренироваться в этот день. Саша с детьми получил положительный заряд, как и дети. Он всегда рад приезжать в расположение сборной России.

Сбор, стартовавший 7 октября, завершился после открытой для болельщиков тренировки, которая прошла 10 октября с участием детей из спортивных школ Курской и Белгородской областей, так как РФС отказался от товарищеского матча с Пакистаном.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:09
Открытая тренировка с детьми вдохновляет молодое поколение заниматься спортом и показывает, что игроки ценят своих фанатов. Жаль, что не удалось провести товарищеский матч с Пакистаном. Это была бы отличная возможность для команды набраться опыта. Но открытая тренировка — это тоже хороший шаг.
drug01
drug01
вчера в 11:22
А зачем он приезжал? Посмотреть Москву?
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:18
Саня отдохнул и с новыми силами будет играть))
Гость
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