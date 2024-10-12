Стало известно, когда Головин вернётся в расположение «Монако»

Агент Александр Клюев рассказал источнику, когда полузащитник Александр Головин вернётся в расположение «Монако» после сбора национальной команды России.
Саша приедет в понедельник в расположение «Монако», он уже будет тренироваться в этот день. Саша с детьми получил положительный заряд, как и дети. Он всегда рад приезжать в расположение сборной России.
Сбор, стартовавший 7 октября, завершился после открытой для болельщиков тренировки, которая прошла 10 октября с участием детей из спортивных школ Курской и Белгородской областей, так как РФС отказался от товарищеского матча с Пакистаном.