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Ямаль получил «десятку» в сборной Испании

вчера, 14:07

По данным журналиста Фабрицио Романо, 17-летний Ламин Ямаль получил 10-й номер в сборной Испании на ближайшие матчи Лиги наций.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте проведут матчи против команд Дании и Сербии 12 и 15 октября в рамках Лиги наций.

17-летний вингер «Барселоны» выйдет на поле под номером 10, который ранее принадлежал Дани Ольмо. Полузащитник не был включён в состав сборной из-за травмы.

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shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:45
...согласен!!!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 15:08
Красиво и круто
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:15
Не рано ли ему такой почёт?
Десятый номер в сборной Испании нужно ещё заслужить, а что такого сделал Ямаль? Мне кажется, что молодого слишком перехвалили. Да так, что он уже оглох от звука медных труб.
Гость
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