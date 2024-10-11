Ямаль получил «десятку» в сборной Испании

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вчера, 14:07

По данным журналиста Фабрицио Романо, 17-летний получил 10-й номер в сборной Испании на ближайшие матчи Лиги наций.

Подопечные проведут матчи против команд Дании и Сербии 12 и 15 октября в рамках Лиги наций.

17-летний вингер «Барселоны» выйдет на поле под номером 10, который ранее принадлежал . Полузащитник не был включён в состав сборной из-за травмы.