Ямаль получил «десятку» в сборной Испании

По данным журналиста Фабрицио Романо, 17-летний Ламин Ямаль получил 10-й номер в сборной Испании на ближайшие матчи Лиги наций.
Подопечные Луиса де ла Фуэнте проведут матчи против команд Дании и Сербии 12 и 15 октября в рамках Лиги наций.
17-летний вингер «Барселоны» выйдет на поле под номером 10, который ранее принадлежал Дани Ольмо. Полузащитник не был включён в состав сборной из-за травмы.
Десятый номер в сборной Испании нужно ещё заслужить, а что такого сделал Ямаль? Мне кажется, что молодого слишком перехвалили. Да так, что он уже оглох от звука медных труб.
Десятый номер в сборной Испании нужно ещё заслужить, а что такого сделал Ямаль? Мне кажется, что молодого слишком перехвалили. Да так, что он уже оглох от звука медных труб.