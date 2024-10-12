В ДНР рассказали о состоянии «Донбасс-Арены»

Заместитель министра спорта Донецкой Народной Республики Николай Тарапата рассказал источнику о состоянии «Донбасс-Арены».

Стадион, построенный в 2009 году, вмещает более 52 тысяч зрителей. В 2014 году матчи на нём проводиться перестали.

Без серьёзных повреждений. Прямого попадания снаряда в стадион не было, но было рядом с ним. Одно время мы нашли средства для технического обследования арены, и хорошо, что не стали его делать, потому что начались прилёты. Поэтому пока не закончится СВО, мы не сможем провести комплексное обследование стадиона, чтобы не тратить деньги впустую.

Стадион состоит из 14 частей, одну из них предстоит проинспектировать, возможно, придётся провести ремонт.

Точную сумму назвать не могу, потому что цены растут каждый день. Но на обследование нужно несколько десятков миллионов рублей. Хорошо, что в своё время нам удалось спасти поле, которое несколько лет простояло без ухода. Сейчас за ним ухаживают.

Ещё у нас идёт восстановление стадиона в Мариуполе. И если [возрождённый] «Шахтёр» будет играть, возможно, он будет некоторое время принимать соперников там, потому что в этом городе более безопасно. На этой арене играл «Ильичевец» в чемпионате Украины, условия там хорошие. Сохранён стадион «Олимпик», а на стадионе «Металлург» придётся перестилать газон из‑за боевых действий. Так что ждём решение российских футбольных властей о допуске нашей команды.