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Президент «Торпедо»: «Переезд в Подольск не планируется»

вчера, 10:59

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин дал комментарий на тему возможного переезда команды в Подольск. «Автозаводцы» играют домашние матчи на «Арене-Химки».

Переезд в Подольск это очень поверхностная история. В ближайшее время переезд не планируется.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:37, ред.
да, было время, и Лужники исторически родной дом моск.Торпедо.
но эти времена ушли.
допустим, Торпедо вернется в РПЛ.
и в огромном Луже мы увидим болельщики черно-белых от 500?!
правильно будет, если клуб построит свой уютный стадион.
хорошо, что автозаводцы в первой лиге.
будет лучше, когда станут лучше и сильней, чтоб на равне играть с клубами РПЛ.
или станут командой-лифт, как Ротор или Алания.
команды с такой историей должны играть на высшем уровне.
Xeniumv387
Xeniumv387
вчера в 17:32
Торпедо = КонстантинДыр&вый
Артур Шатапов
Артур Шатапов
вчера в 15:08
Приятно читать про свой город, давайте к нам в Подольск
vsgn6j6w2brc
vsgn6j6w2brc
вчера в 12:50
Там явно дешевле играть, надо ехать.
Capral
Capral
вчера в 12:29
Анатолий Кандауров.

А в советское время, ст.Лужники долгое время был домашним пристанищем Торпедо, до 1977г., пока не был открыт ст.Торпедо. И именно в Луже, команда играла свои великолепные игры, как на пример с Бенфикой в 1977г., в КЧ. Надеюсь, замечательный ст.Торпедо вернут к жизни и команда вернется на родную Арену. А пока- остается ждать и надеяться...
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:26, ред.
Как обещают власти Москвы строительство нового стадиона Торпедо будет закончено в 2025 году и по этому поводу у клуба есть хороший стимул успешно выступить в Первой Лиге в этом сезоне. И если сроки сдачи спортивной арены будут выдержаны, то нет особой необходимости менять место проведения домашних матчей, тем более где их никто никуда не гонит. Останется только надеяться, что клуб, входивший некогда в элиту советского футбола, трижды побеждавший в чемпионате СССР и шесть раз владевшийм Кубком СССР, давшего стране известных футболистов таких, как Стрельцов, Иванов, Кавазашвили, Воронин, Метревели и другие, перестанет быть "лифтом" и займёт достойное место среди клубов РПЛ, чего с нетерпением ждут и желают болельщики Торпедо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:03
Стадион Торпедо на Восточной пока не готов, точнее его пока нет. Старый снесли и увы. А Лужники это собственность мэрии города, за него платить надо. До Торпедо только ЗИЛ на Восточной
drug01
drug01
вчера в 11:38
У Торпедо должно быть большое будущее!!!
pd63tg9ffphz
pd63tg9ffphz
вчера в 11:27
Какой там Подольск, там будут как Химки работать на спартак.
n7qkyfupegwq
n7qkyfupegwq
вчера в 11:24
Чем больше в Москве команд, тем легче стать другим чемпионом. Московские гасят друг друга с превеликим удовольствием или играют вничью.
Capral
Capral
вчера в 11:11
Имя, свой, великолепный стадион, команда должна скитаться по стране... Жду недождусь, когда Торпедо вернется на родную Арену, но уже- в качестве команды ПЛ!!! Хочется верить- это случится скоро!!! Удачи автозаводцам!!!!!!!
shlomo
shlomo
вчера в 11:07
Но на всякий случай запасной вариант нужно иметь.
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