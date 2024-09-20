Президент «Торпедо»: «Переезд в Подольск не планируется»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин дал комментарий на тему возможного переезда команды в Подольск. «Автозаводцы» играют домашние матчи на «Арене-Химки».
Переезд в Подольск это очень поверхностная история. В ближайшее время переезд не планируется.
А в советское время, ст.Лужники долгое время был домашним пристанищем Торпедо, до 1977г., пока не был открыт ст.Торпедо. И именно в Луже, команда играла свои великолепные игры, как на пример с Бенфикой в 1977г., в КЧ. Надеюсь, замечательный ст.Торпедо вернут к жизни и команда вернется на родную Арену. А пока- остается ждать и надеяться...
А в советское время, ст.Лужники долгое время был домашним пристанищем Торпедо, до 1977г., пока не был открыт ст.Торпедо. И именно в Луже, команда играла свои великолепные игры, как на пример с Бенфикой в 1977г., в КЧ. Надеюсь, замечательный ст.Торпедо вернут к жизни и команда вернется на родную Арену. А пока- остается ждать и надеяться...