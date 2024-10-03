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В «Алании» назвали сроки переезда команды на новый стадион

вчера, 22:31

Генеральный директор «Алании» Бахва Тедеев рассказал источнику о сроках сдачи в эксплуатацию нового стадиона клуба.

Ложных иллюзий создавать не буду. Всё делается для того, чтобы сыграть на новой арене этой осенью, но реальные сроки – мы обретём дом к рестарту первенства в новом году. Стадион ещё надо будет сертифицировать. Процесс сейчас идёт максимально быстро, в чём огромный вклад президента и вице-президента «Алании», отца и сына Гуриевых: Владимира Валерьевича и Данилы Владимировича. Ускорили!

Они вкладывают свои личные средства. Поле уложено исключительно на инвестиции Владимира Валерьевича. Видели бы его – идеальное! Представьте, поля вообще в смете не было, не знаю, как выходили бы из ситуации. Если бы не они, стадион первой категории не построили бы. Да, он априори был низшей, и только благодаря им была сделана переориентация на соответствие с требованиями РПЛ.

Реконструкция стадиона «Спартак» началась в 2020 году. В данный момент владикавказцы проводят домашние матчи в Грозном.

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Все комментарии
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сегодня в 02:23
Шо, опять?
Уже который год мы слышим, что в новом году стадион достроят и я думаю не обманывают, ведь год то полюбому будет новый, а какой не важно... 2030 или 2090.
Неудивлюсь, что скоро перейдут на новый век.
Помню как фанат Алании, вроде как житель Владикавказа и год и два и три назад призывал не верить слухам и даже официальным лицам города, ведь стройка идёт полным ходом и вот вот достроится, а слухи распускпют из зависти.
Помню уже не раз конкурс карикатур был про этот стадион который откроется в новом...
Ждём весну, лето, осень 2025 года когда в очередной раз нам объявят, что стадион во Владикавказе откроют в следующем 2026 году.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 22:52
К сожалению Алания сыплется и стоит на вылет из ФНЛ. Хотя стадион начали строить для РПЛ. Ребята из Осетии пару слов скажите, как там?
drug01
drug01
вчера в 22:39
Это очень хорошее дело! Ждём большой праздник!!!
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