В «Алании» назвали сроки переезда команды на новый стадион

Генеральный директор «Алании» Бахва Тедеев рассказал источнику о сроках сдачи в эксплуатацию нового стадиона клуба.
Ложных иллюзий создавать не буду. Всё делается для того, чтобы сыграть на новой арене этой осенью, но реальные сроки – мы обретём дом к рестарту первенства в новом году. Стадион ещё надо будет сертифицировать. Процесс сейчас идёт максимально быстро, в чём огромный вклад президента и вице-президента «Алании», отца и сына Гуриевых: Владимира Валерьевича и Данилы Владимировича. Ускорили!
Они вкладывают свои личные средства. Поле уложено исключительно на инвестиции Владимира Валерьевича. Видели бы его – идеальное! Представьте, поля вообще в смете не было, не знаю, как выходили бы из ситуации. Если бы не они, стадион первой категории не построили бы. Да, он априори был низшей, и только благодаря им была сделана переориентация на соответствие с требованиями РПЛ.
Реконструкция стадиона «Спартак» началась в 2020 году. В данный момент владикавказцы проводят домашние матчи в Грозном.
Уже который год мы слышим, что в новом году стадион достроят и я думаю не обманывают, ведь год то полюбому будет новый, а какой не важно... 2030 или 2090.
Неудивлюсь, что скоро перейдут на новый век.
Помню как фанат Алании, вроде как житель Владикавказа и год и два и три назад призывал не верить слухам и даже официальным лицам города, ведь стройка идёт полным ходом и вот вот достроится, а слухи распускпют из зависти.
Помню уже не раз конкурс карикатур был про этот стадион который откроется в новом...
Ждём весну, лето, осень 2025 года когда в очередной раз нам объявят, что стадион во Владикавказе откроют в следующем 2026 году.
Уже который год мы слышим, что в новом году стадион достроят и я думаю не обманывают, ведь год то полюбому будет новый, а какой не важно... 2030 или 2090.
Неудивлюсь, что скоро перейдут на новый век.
Помню как фанат Алании, вроде как житель Владикавказа и год и два и три назад призывал не верить слухам и даже официальным лицам города, ведь стройка идёт полным ходом и вот вот достроится, а слухи распускпют из зависти.
Помню уже не раз конкурс карикатур был про этот стадион который откроется в новом...
Ждём весну, лето, осень 2025 года когда в очередной раз нам объявят, что стадион во Владикавказе откроют в следующем 2026 году.