В «Алании» назвали сроки переезда команды на новый стадион

Генеральный директор «Алании» рассказал источнику о сроках сдачи в эксплуатацию нового стадиона клуба.

Ложных иллюзий создавать не буду. Всё делается для того, чтобы сыграть на новой арене этой осенью, но реальные сроки – мы обретём дом к рестарту первенства в новом году. Стадион ещё надо будет сертифицировать. Процесс сейчас идёт максимально быстро, в чём огромный вклад президента и вице-президента «Алании», отца и сына Гуриевых: Владимира Валерьевича и Данилы Владимировича. Ускорили!