Президент «Акрона»: «Нам нужно построить свой стадион в Тольятти»

Владелец «Акрона» Павел Морозов дал комментарий на тему популярности клуба.

Что нужно сделать «Акрону», чтобы обойти по популярности «Крылья Советов»? Если не ошибаюсь, «Крыльям» порядка 70 лет, а нашей команде всего лишь 6. Нужно чуть подольше пожить.

Понятно, что в Самаре «Крылья Советов» — любимая команда. Это клуб, за который болеют все. Так что превзойти не получится. Нам нужно построить свой стадион в Тольятти и набрать собственную армию болельщиков — жителей города, которые будут болеть за нас.