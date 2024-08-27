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Президент «Акрона»: «Нам нужно построить свой стадион в Тольятти»

вчера, 15:02

Владелец «Акрона» Павел Морозов дал комментарий на тему популярности клуба.

Что нужно сделать «Акрону», чтобы обойти по популярности «Крылья Советов»? Если не ошибаюсь, «Крыльям» порядка 70 лет, а нашей команде всего лишь 6. Нужно чуть подольше пожить.

Понятно, что в Самаре «Крылья Советов» — любимая команда. Это клуб, за который болеют все. Так что превзойти не получится. Нам нужно построить свой стадион в Тольятти и набрать собственную армию болельщиков — жителей города, которые будут болеть за нас.

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Акрон
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:02
- Да ведь одно другому не мешает. Руководство - строит, команда играет, - каждый занимается своим делом. Всё правильно. Дорога ложка к обеду... Стадион нужен в ближайшее время, а не лет через 50, когда цена на стройматериалы упадёт (что вряд ли)!
sihafazatron
sihafazatron ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
Да это то все понятно...
Имею ввиду, что не о новом стадионе надо думать сейчас.
А то что получается? - мы щас стадион построим и сразу будем популярными?)))
Хиромант
Хиромант ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:57
- Оно-то надо, конечно. Но с другой стороны - и вы, и я, когда родились - ни ходить, ни говорить не умели. Так? Так! И что? Да ничего! Просто-напросто научились. И команда молодая. У неё всё впереди! Научится! Победителями не рождаются - ими становятся! Путём долгих и упорных тренировок. Путём проб и ошибок в выборе стратегии и тактики. Путём долгих (часто очень долгих) попыток сформировать основной состав команды. Трансферы, аренды, и т.п.
- Как там говорил Безруков? " Ну ничего, пройдёт и по нашей улице инкассатор..."
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:41
- Идея хорошая и правильная... Краснодар тоже так начинал... Все болельщики - Кубань! Кубань! Это наш клуб! А кто такой Краснодар? Очередной Анжи?
- А как оказалось - нет! Где сейчас Кубань? И где Краснодар? И уже практически все болельщики Кубани болеют за Краснодар! И свои, и играют здорово! А Кубань? Ну Кубань подождёт. Сейчас не до неё...
- То же может быть и с Акроном. Покажите, что вы круче Крыльев, и болельщиков у вас прибавится. А уж если и свой стадион "отгрохаете" - тут уже болельщики в вас серьёзно поверят. Что вы пришли не на час, а надолго...
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:04
Стадион будет , но не сейчас для фк АКРОН..
3vvbedh4bez6
3vvbedh4bez6
вчера в 16:56
Победы нужны прежде всего, а стадик приложится
8aezjavbuht2
8aezjavbuht2
вчера в 16:55
Фан айди надо убрать
lotsman
lotsman
вчера в 15:21
Хорошо сыграть в чемпионате, вылезти из подвала и закрепиться хотя бы в середине таблицы и своя армия болельщиков у вас появится. А стадион, дело наживное. Появятся хорошие результаты, появится интерес спонсоров и будет нка что построить стадион.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:14
Для начала играть надо уметь))
w8avxfkr8exv
w8avxfkr8exv
вчера в 15:07
Какие-то планы фантастическо-нереальные, главное сейчас. не вернуться в пердив.
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