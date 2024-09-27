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Калининград готов принять матчи сборной России

вчера, 22:15

Генеральный директор «Ростех Арены» Владимир Савин рассказал, что стадион в Калининграде готов провести у себя матчи сборной России по футболу при получении подобного предложения от Российского футбольного союза.

Калининград и «Ростех Арена» с удовольствием примут матчи сборной России по футболу, если РФС обратится к нам с таким предложением. Пока такого предложения не было. Калининград любит футбол, я уверен, что на матче сборной России будет солдаут.

После чемпионата мира 2018 года наша арена принимала матчи нашей сборной с командами Швеции и Казахстана. Это было большое событие для Калининградской области. Мы делали хороший матчдэй, это был настоящий праздник. В Калининграде соскучились по сборной России. Мы только за, чтобы она приехала к нам.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:53
Теперь дело за малым, постараться уговорить какую ни будь сборную из солнечной Африки, прилететь к нам в дождливую осень...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:50
Это памятник упрямству Мутко. Он настоял на Саранске, хотя его предупреждали, что там футбол мало интересен. Было 2 варианта Краснодар (тогда еще стадиона Галицкого не было) и Воронеж. Оба варианта были бы несравнимо лучше. Но Мутко оказался упрямее. А теперь стадион никому не нужен, потихоньку разрушается. Вот так и живем.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:46, ред.
В Калининграде хоть местная команда регулярно проводит матчи, а вот в Саранске арена простаивает без дела.
adekvat
adekvat
вчера в 22:36
Самый западный район России хочет посмотреть на самую экзотичную страну Африки.
drug01
drug01
вчера в 22:33
Надо прислушаться к просьбе и приехать сыграть
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:22
Это хорошо, что Калининград готов принять матчи сборной.
Hauptman
Hauptman
вчера в 22:20
Хороший город, хороший стадион.
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