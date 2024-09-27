Калининград готов принять матчи сборной России

Генеральный директор «Ростех Арены» Владимир Савин рассказал, что стадион в Калининграде готов провести у себя матчи сборной России по футболу при получении подобного предложения от Российского футбольного союза.

Калининград и «Ростех Арена» с удовольствием примут матчи сборной России по футболу, если РФС обратится к нам с таким предложением. Пока такого предложения не было. Калининград любит футбол, я уверен, что на матче сборной России будет солдаут.

После чемпионата мира 2018 года наша арена принимала матчи нашей сборной с командами Швеции и Казахстана. Это было большое событие для Калининградской области. Мы делали хороший матчдэй, это был настоящий праздник. В Калининграде соскучились по сборной России. Мы только за, чтобы она приехала к нам.