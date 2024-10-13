Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниШвейцария. Суперлига 2024/2025

В «Сьоне» сообщили о состоянии Миранчука

вчера, 15:18

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал источнику о состоянии полузащитника Антона Миранчука.

Ранее главный тренер швейцарского клуба Дидье Толо сказал, что хавбек почувствовал боль в колене во время товарищеского матча с «Лозанна Уши», игрока заменили, чтобы не рисковать здоровьем. В прошедшей игре россиянин забил первый гол в составе новой команды.

Ничего особенного не произошло. Немного усталости.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Куман оценил нынешнюю форму Френки де Йонга
12 октября
«Барселона» надеется, что Ольмо сможет сыграть с «Реалом»
12 октября
Винисиус Жуниор восстановился от травмы шейного отдела позвоночника
12 октября
СлухиЭдегор не восстановится от травмы раньше декабря
11 октября
ОфициальноКарвахаль перенёс операцию
11 октября
Букайо Сака получил повреждение в матче Лиги Наций
11 октября
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman ответ my3t4ct2xpac (раскрыть)
вчера в 18:02
У нас есть свой круг, давно сложившийся. Мне этого хватает.)
my3t4ct2xpac
my3t4ct2xpac ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:50
Так может вам на сайт дайвинга, будете там как рыба в воде...
lotsman
lotsman ответ ug4gwujtcp5z (раскрыть)
вчера в 17:41
Да, тренировки футболистов, их нагрузки, мне не знакомы. Мои увлечения - парус, горы, парашют и дайвинг. А футбол я люблю только как болельщик.)
ug4gwujtcp5z
ug4gwujtcp5z ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:22
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:25
    Немного усталости? Только начал играть и уже усталость. А что дальше будет, когда начнёт играть в официальных матчах?
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 16:00
    Жаль конечно!Не успел еще начать играть!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:41
    В Швейцарии устать можно только если длительно отмечать забитый гол....
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 15:40
    Немного усталости...
    Интересно, от чего он устал? Об этом Миранчуке слишком много говорят, от разговоров что ли устал? Журналисты, если не желаете зла Антону, оставьте его на некоторое время в покое. Пусть хоть немного адаптируется...
    bchpyqrrhgg8
    bchpyqrrhgg8
    вчера в 15:39
    Почему Захаряну можно, а Миранчуку нельзя?
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 15:35
    Не долго музыка играла
    adekvat
    adekvat
    вчера в 15:25
    Уже успел устать, молодец.
    vh6m79a8jvsr
    vh6m79a8jvsr
    вчера в 15:23
    Рада, что Антон Миранчук забил свой первый гол за новую команду и чувствует себя хорошо. Желаю ему успехов в дальнейшей карьере!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     