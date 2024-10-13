В «Сьоне» сообщили о состоянии Миранчука

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вчера, 15:18

Президент «Сьона» рассказал источнику о состоянии полузащитника .

Ранее главный тренер швейцарского клуба Дидье Толо сказал, что хавбек почувствовал боль в колене во время товарищеского матча с «Лозанна Уши», игрока заменили, чтобы не рисковать здоровьем. В прошедшей игре россиянин забил первый гол в составе новой команды.