В «Сьоне» сообщили о состоянии Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал источнику о состоянии полузащитника Антона Миранчука.
Ранее главный тренер швейцарского клуба Дидье Толо сказал, что хавбек почувствовал боль в колене во время товарищеского матча с «Лозанна Уши», игрока заменили, чтобы не рисковать здоровьем. В прошедшей игре россиянин забил первый гол в составе новой команды.
Ничего особенного не произошло. Немного усталости.
Антон Миранчук долго не имел игровую практику, поддерживал только физическую форму.
Сейчас же тренеровки стали интенсивнее, а за этим приходит усталость, а в последствии все нормализуется.
Если вы не знаете, что такое тренироваться под нагрузкам, то думаю вам стоит об этом узнать поподробнее.
Пока вы об этом не узнаете, то будете писать подобное, хотя...
Антон Миранчук долго не имел игровую практику, поддерживал только физическую форму.
Сейчас же тренеровки стали интенсивнее, а за этим приходит усталость, а в последствии все нормализуется.
Если вы не знаете, что такое тренироваться под нагрузкам, то думаю вам стоит об этом узнать поподробнее.
Пока вы об этом не узнаете, то будете писать подобное, хотя...
Интересно, от чего он устал? Об этом Миранчуке слишком много говорят, от разговоров что ли устал? Журналисты, если не желаете зла Антону, оставьте его на некоторое время в покое. Пусть хоть немного адаптируется...
Интересно, от чего он устал? Об этом Миранчуке слишком много говорят, от разговоров что ли устал? Журналисты, если не желаете зла Антону, оставьте его на некоторое время в покое. Пусть хоть немного адаптируется...