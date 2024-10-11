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Эдегор не восстановится от травмы раньше декабря

вчера, 16:13

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор получил травму лодыжки в составе сборной Норвегии.

Как сообщается, футболист столкнулся с рецидивом, поэтому его восстановление будет длиться дольше.

Ожидается, что Эдегор не вернётся на поле раньше декабря.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:25
Да уж, дурацкие матчи Лиги Наций....
Отсутствие Эдегора пока не сказалось на результаты матчей, но вот на самой игре команды его отсутствие сказалось, пропал креатив, пропала непредсказуемость....сейчас больше выезжаем за счет стандартов и за счет Сака.....хотя и Сака вчера покинул поле из-за травмы, опять таки полученной в матче за сборную, всё той же Лиги Наций....
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:52
Хотя это и печальная новость, я надеюсь, что Мартин сможет использовать это время для полноценного восстановления. Важно, чтобы он не спешил возвращаться на поле, ведь здоровье всегда должно быть на первом месте. Я уверен, что с его талантом и настойчивостью он сможет вернуться в команду сильнее и увереннее.
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