Эдегор не восстановится от травмы раньше декабря

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вчера, 16:13

Полузащитник «Арсенала» получил травму лодыжки в составе сборной Норвегии.

Как сообщается, футболист столкнулся с рецидивом, поэтому его восстановление будет длиться дольше.

Ожидается, что Эдегор не вернётся на поле раньше декабря.