Эдегор не восстановится от травмы раньше декабря

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор получил травму лодыжки в составе сборной Норвегии.
Как сообщается, футболист столкнулся с рецидивом, поэтому его восстановление будет длиться дольше.
Ожидается, что Эдегор не вернётся на поле раньше декабря.
Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор получил травму лодыжки в составе сборной Норвегии.
Как сообщается, футболист столкнулся с рецидивом, поэтому его восстановление будет длиться дольше.
Ожидается, что Эдегор не вернётся на поле раньше декабря.
Отсутствие Эдегора пока не сказалось на результаты матчей, но вот на самой игре команды его отсутствие сказалось, пропал креатив, пропала непредсказуемость....сейчас больше выезжаем за счет стандартов и за счет Сака.....хотя и Сака вчера покинул поле из-за травмы, опять таки полученной в матче за сборную, всё той же Лиги Наций....
Отсутствие Эдегора пока не сказалось на результаты матчей, но вот на самой игре команды его отсутствие сказалось, пропал креатив, пропала непредсказуемость....сейчас больше выезжаем за счет стандартов и за счет Сака.....хотя и Сака вчера покинул поле из-за травмы, опять таки полученной в матче за сборную, всё той же Лиги Наций....