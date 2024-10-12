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«Барселона» надеется, что Ольмо сможет сыграть с «Реалом»

вчера, 20:36

В «Барселоне» полагают, что полузащитник Даниэль Ольмо, который восстанавливается от травмы подколенного сухожилия правой ноги, сыграет с первых минут в матче Ла Лиги против «Реала».

Тренерский штаб каталонцев составил поэтапный план, целью которого является участие хавбека в Эль Класико 26 октября.

Согласно данной стратегии, игрок проведет до 30 минут в матче с «Севильей», а в поединке с «Баварией» в Лиге чемпионов отыграет тайм. В матче с «Реалом» «блаугранас» надеются выпустить Ольмо в стартовом составе, чтобы заменить на 60-й минуте. Выполнение плана зависит от динамики восстановления футболиста.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:33
непременно долечиться надо
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 05:50
Даже к матчу с Баварией восстановится успеет
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:41
Ради Классико не стоит форсировать восстановление, можно получить рецидив травмы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:34
лучше дать Ольмо нормально до конца восстановится от травмы.
играть за Барсу еще длинный сезон
shur
shur ответ борька (раскрыть)
вчера в 22:07
...слушай Борька,старина, это тебе всё таки Реал Мадрид а не...
...тут понимаешь одним бегом , не проканает...!!! Удачи!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:03
Заранее конечно не нужно загадывать.
борька
борька
вчера в 21:00
Парень крепкий,выдюжит, бегать за мячом, не лес валить в сибири
Гость
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