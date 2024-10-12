«Барселона» надеется, что Ольмо сможет сыграть с «Реалом»

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вчера, 20:36

В «Барселоне» полагают, что полузащитник , который восстанавливается от травмы подколенного сухожилия правой ноги, сыграет с первых минут в матче Ла Лиги против «Реала».

Тренерский штаб каталонцев составил поэтапный план, целью которого является участие хавбека в Эль Класико 26 октября.

Согласно данной стратегии, игрок проведет до 30 минут в матче с «Севильей», а в поединке с «Баварией» в Лиге чемпионов отыграет тайм. В матче с «Реалом» «блаугранас» надеются выпустить Ольмо в стартовом составе, чтобы заменить на 60-й минуте. Выполнение плана зависит от динамики восстановления футболиста.