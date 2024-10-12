Мората хотел бы прекратить говорить о психологических проблемах

Нападающий «Милана» прояснил свою точку зрения на тему психологических проблем, о которых рассказал недавно.

Я хотел бы сказать, что мне хотелось бы прекратить говорить о теме интервью, которое было на днях. Я снял документальный фильм, который вы все можете посмотреть. Восемь из десяти молодых людей страдают от этих вещей, и многие люди боятся сказать это открыто. Моя цель не в том, чтобы грустить, плакать или жаловаться. Я принимаю любую критику в адрес моей работы, но не хочу, чтобы это отвлекало многих людей, и моя единственная цель — сказать это открыто. Я в порядке, полностью восстановился и очень рад быть в национальной команде.