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Мората хотел бы прекратить говорить о психологических проблемах

вчера, 08:37

Нападающий «Милана» Альваро Мората прояснил свою точку зрения на тему психологических проблем, о которых рассказал недавно.

Я хотел бы сказать, что мне хотелось бы прекратить говорить о теме интервью, которое было на днях. Я снял документальный фильм, который вы все можете посмотреть. Восемь из десяти молодых людей страдают от этих вещей, и многие люди боятся сказать это открыто. Моя цель не в том, чтобы грустить, плакать или жаловаться. Я принимаю любую критику в адрес моей работы, но не хочу, чтобы это отвлекало многих людей, и моя единственная цель — сказать это открыто. Я в порядке, полностью восстановился и очень рад быть в национальной команде.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:21
...не хочу грешить на парня,это моё и только моё мнение,в одном из
эпизодов игры за Атлетико взбрыкнул и я четко увидел на лице раздражённость,злость,агрессию...!
lotsman
lotsman
вчера в 10:13
А журналистам только дай тему. Они своими приставаниями и до нервного срыва доведут.)
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:40
Согласен с тем, что важно говорить о психических проблемах. Мората делает важное дело, рассказывая свою историю. Это может помочь не только тем, кто столкнулся с такими трудностями, но и тем, кто их не понимает. Каждый должен знать, что это нормально — испытывать эмоции и обращаться за помощью.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:31
Ещё будучи в Челси перейдя в 2017 году, сезон начал хорошо, но спустя 2 месяца просто изменился и сломался психологически, о чем он в открытую говорил.
112910415
112910415
вчера в 08:50
верно
проговорить проблему, проанализировать и двигаться вперёд !
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