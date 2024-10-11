Необычный наряд Конате и курицы Бекхэма. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Бывший футболист «Баварии» Бастиан Швайнштайгер поиграл в гольф.
Марсело со своей женой посетили Цюрих.
А Ривалдо — в Китай.
Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри посетил матч «Денвера» и сфотографировался с известным баскетболистом Николой Йокичем.
А затем встретился со своими друзьями по «Барселоне» Роналдиньо и Жераром Пике.
Вот так сейчас выглядят братья де Буры. Распознаете, где Франк, а где Рональд?
А это уже бывшие форварды «Барселоны» Хавьер Савиола и Патрик Клюйверт — тоже поиграли в падел-теннис.
Тьяго Алькантара вместе с супругой посетили светское мероприятие.
Милота дня. Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди завел нового друга.
Роберто Фирмино взял семью и отправился в пустыню.
Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес показал свою собственную парилку.
Стиляга дня. Ибрахима Конате из «Ливерпуля» — вот в таком виде он прибыл в расположение сборной Франции.
Дэвид Бекхэм — настоящий фермер!
Футболист «Манчестер Сити» Джек Грилиш стал отцом.
А защитник МЮ Лисандро Мартинес готовится к этому.
Как и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. И заодно установил рекорд.
На этой позитивной ноте и завершаем наш выпуск! Хороших выходных, друзья!