Необычный наряд Конате и курицы Бекхэма. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

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вчера, 16:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Бывший футболист «Баварии» Бастиан Швайнштайгер поиграл в гольф.

Марсело со своей женой посетили Цюрих.

А Ривалдо — в Китай.

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри посетил матч «Денвера» и сфотографировался с известным баскетболистом Николой Йокичем.

А затем встретился со своими друзьями по «Барселоне» Роналдиньо и Жераром Пике.

Вот так сейчас выглядят братья де Буры. Распознаете, где Франк, а где Рональд?

А это уже бывшие форварды «Барселоны» Хавьер Савиола и Патрик Клюйверт — тоже поиграли в падел-теннис.

Тьяго Алькантара вместе с супругой посетили светское мероприятие.

Милота дня. Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди завел нового друга.

Роберто Фирмино взял семью и отправился в пустыню.

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес показал свою собственную парилку.

Стиляга дня. Ибрахима Конате из «Ливерпуля» — вот в таком виде он прибыл в расположение сборной Франции.

Дэвид Бекхэм — настоящий фермер!

Футболист «Манчестер Сити» Джек Грилиш стал отцом.

А защитник МЮ Лисандро Мартинес готовится к этому.

Как и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. И заодно установил рекорд.

На этой позитивной ноте и завершаем наш выпуск! Хороших выходных, друзья!