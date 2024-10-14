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Тчуамени не заинтересован в уходе из «Реала»

вчера, 10:46

Полузащитник Орельен Тчуамени на данный момент не собирается уходить из «Реала».

Сообщается, что возможные варианты перехода в клуб из АПЛ или другой лиги не интересуют футболиста.

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Все комментарии
shur
shur ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 12:38
...полезный и необходимый игрок для Клуба ! Капризулям не место в
основе, понятно о ком Я, но ему всё прощают,вундеркинд...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:15
в Реале ему самое место.
привык видит Тучамени в королевском клубе.
но у Переса свое личное видение.
борька
борька
вчера в 12:14
Из реала увольняюи не спрашивая игрока, как в России, под зад коленом,а потом уже пишут причину
5b84pfk57njy
5b84pfk57njy
вчера в 12:02
Зарплата придает ему дополнительных сил...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:08
Помоему ему и Реале играется неплохо.
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