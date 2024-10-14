Тчуамени не заинтересован в уходе из «Реала»

Полузащитник Орельен Тчуамени на данный момент не собирается уходить из «Реала».
Сообщается, что возможные варианты перехода в клуб из АПЛ или другой лиги не интересуют футболиста.
Полузащитник Орельен Тчуамени на данный момент не собирается уходить из «Реала».
Сообщается, что возможные варианты перехода в клуб из АПЛ или другой лиги не интересуют футболиста.
основе, понятно о ком Я, но ему всё прощают,вундеркинд...!!!
основе, понятно о ком Я, но ему всё прощают,вундеркинд...!!!
привык видит Тучамени в королевском клубе.
но у Переса свое личное видение.
привык видит Тучамени в королевском клубе.
но у Переса свое личное видение.