Томас Партей близок к переходу в «Барселону»

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вчера, 23:31

Контракт с «Арсеналом» истекает в конце сезона, и, как сообщается, «Барселона» пытается подписать его на правах свободного агента.

Игрок сборной Ганы сыграл важную роль в подъеме «канониров» под руководством Микеля Артеты и остается ключевым игроком команды, выходя в стартовом составе во всех матчах Премьер-лиги в этом сезоне.

Однако, несмотря на его важность для «Арсенала», источники сообщили, что Партею вряд ли предложат продление его текущего контракта с зарплатой в 200 000 фунтов стерлингов в неделю.

«Барселона» определила Партея в качестве ключевой цели, поскольку Ханси Флик стремится усилить свои возможности в полузащите.

Утверждается, что каталонцы проявляли интерес к Партею летом, но не смогли заключить сделку, поскольку Микель Артета в то время не хотел его терять.

«Барселона» сохраняет интерес к Партею, и в связи с его контрактной ситуацией гранд Ла Лиги сможет начать с ним переговоры по предварительному контракту в январе перед потенциальным бесплатным трансфером этим летом.