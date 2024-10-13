Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Томас Партей близок к переходу в «Барселону»

вчера, 23:31

Контракт Томаса Партея с «Арсеналом» истекает в конце сезона, и, как сообщается, «Барселона» пытается подписать его на правах свободного агента.

Игрок сборной Ганы сыграл важную роль в подъеме «канониров» под руководством Микеля Артеты и остается ключевым игроком команды, выходя в стартовом составе во всех матчах Премьер-лиги в этом сезоне.

Однако, несмотря на его важность для «Арсенала», источники сообщили, что Партею вряд ли предложат продление его текущего контракта с зарплатой в 200 000 фунтов стерлингов в неделю.

«Барселона» определила Партея в качестве ключевой цели, поскольку Ханси Флик стремится усилить свои возможности в полузащите.

Утверждается, что каталонцы проявляли интерес к Партею летом, но не смогли заключить сделку, поскольку Микель Артета в то время не хотел его терять.

«Барселона» сохраняет интерес к Партею, и в связи с его контрактной ситуацией гранд Ла Лиги сможет начать с ним переговоры по предварительному контракту в январе перед потенциальным бесплатным трансфером этим летом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиХоланд покинет «Манчестер Сити», но не перейдёт в ПСЖ
Вчера, 21:36
Слухи«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» интересуются вингером «Кристал Пэлас»
Вчера, 21:32
СлухиДжордан Хендерсон может перейти в клуб, в котором начинал карьеру
Вчера, 21:22
Слухи«Милан» намерен продлить контракт с Габбией до 2030 года
Вчера, 21:04
СлухиСалиба не перейдет в «Реал» следующим летом
Вчера, 20:36
Слухи«Ливерпуль» хочет подписать защитника «Фулхэма»
Вчера, 20:12
Все комментарии
матос
матос
сегодня в 07:48
Получится ли у Партея в Каталонии??? Помнится они и Кессье подписывали , который в Милане отлично играл а в Ла Лиге в итоге не задержался.
Barcelona
Barcelona
вчера в 23:36
Партей боец, такой пригодится Барсе!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 