Маротта поделился точкой зрения относительно стадиона «Сан-Сиро»

Президент «Интера» прокомментировал слова главы «Милана» о необходимости снести стадион «Сан-Сиро».

Надо сказать, что анализ Скарони был идеальным, я полностью согласен.

Я был свидетелем эволюции футбола, поскольку живу в этом мире немало лет: я жил моделью покровительства, а теперь и настоящего предпринимательства. Мы с Паоло представляем крупные инвестиционные фонды. Я высоко ценю Лотито и Кайро (президенты «Лацио» и «Торино» – прим. ред.), но футбол развивается по американской модели.

Что касается стадиона, он должен приносить доходы на постоянной основе. В прошлом году мы заработали 80 миллионов евро в этой ситуации, представьте себе, сколько было бы с современной ареной.

Мы с «Миланом» увеличили доходы за последние несколько лет, но два года назад, выйдя в финал Лиги чемпионов, только на этом турнире мы заработали 100 миллионов евро. Это переменные и нестабильные доходы, можно и получить немалые убытки.

Тема стадиона связана с бюрократией, которая вызывает недоверие к тем, кто хочет вкладывать. Стадион – явление не местное, а национальное, поэтому данный вопрос должно изучать Министерство инфраструктуры.