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Генеральный директор Серии А поделился мнением о Клубном чемпионате мира

вчера, 12:54

Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво поделился точкой зрения относительно обновленного Клубного чемпионата мира.

Главное, на чем следует сделать акцент, это то, что Серия А не меняет количество матчей в чемпионате в течение двадцати лет, фактически уменьшая число игр, необходимых для победы в Кубке Италии. С другой стороны, ФИФА и УЕФА постоянно увеличивали масштабы своих турниров как для клубов, так и для сборных, дойдя сейчас до перенасыщенного календаря. По этой причине мы вместе с другими европейскими лигами осудили ФИФА за то, что она не проконсультировалась с различными заинтересованными сторонами, включая национальные лиги и Ассоциации футболистов, перед принятием решения об организации Клубного чемпионата мира. Разумеется, соглашения с Ассоциаций европейских клубов не может быть достаточно, поскольку она представляет лишь часть клубов, входящих в нашу сферу.

УЕФА, с другой стороны, следовал безупречному формальному процессу, приступив к обсуждению всех деталей, прежде чем утвердить нынешний формат Лиги чемпионов. Вместе со всеми другими европейскими лигами мы обязаны защищать центральную роль национальных чемпионатов, перегруженных соревнованиями клубов и национальных сборных, организованными двумя ассоциациями, которые, как следует помнить, прежде всего вышестоящие органы, регулирующие систему, и которые вместо этого в конечном итоге противостояли национальным лигам.

Более того, эти новые турниры, расширенные или созданные с нуля, значительно обострят экономическое неравенство между клубами высшего уровня и командами среднего размера, что приведет к снижению конкурентоспособности и сделает наши чемпионаты менее захватывающими.

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Перевод с calcioefinanza.it
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STVA 1
STVA 1
вчера в 13:38
Думаю его никто не спрашивал и не спросит!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:21
ФИФА и УЕФА ориентируются только на деньги.
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:19
Увеличение количество матчей это экономический ход. Нужна дополнительная прибыль чиновникам, а не зрелищность.
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