Илич: «Мостовой был отличным игроком, он может стать хорошим тренером»

Экс-тренер «Пари НН» Саша Илич оценил шансы бывшего футболиста сборной России Александра Мостового на начало тренерской карьеры.
Я играл с Мостовым двадцать лет назад. Он был великим игроком. Не общался с ним по ходу сезона, так как не было возможности, мы просто не виделись.
Может ли у него что-то получиться в тренерской деятельности? Конечно! Когда‑то он был отличным игроком, играл в полузащите, исполнял роль «десятки». Думаю, если всё сложится удачно, он может стать хорошим тренером. Желаю ему удачи на стажировке.