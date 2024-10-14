Илич: «Мостовой был отличным игроком, он может стать хорошим тренером»

Экс-тренер «Пари НН» оценил шансы бывшего футболиста сборной России на начало тренерской карьеры.

Я играл с Мостовым двадцать лет назад. Он был великим игроком. Не общался с ним по ходу сезона, так как не было возможности, мы просто не виделись.

Может ли у него что-то получиться в тренерской деятельности? Конечно! Когда‑то он был отличным игроком, играл в полузащите, исполнял роль «десятки». Думаю, если всё сложится удачно, он может стать хорошим тренером. Желаю ему удачи на стажировке.