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Илич: «Мостовой был отличным игроком, он может стать хорошим тренером»

вчера, 13:54

Экс-тренер «Пари НН» Саша Илич оценил шансы бывшего футболиста сборной России Александра Мостового на начало тренерской карьеры.

Я играл с Мостовым двадцать лет назад. Он был великим игроком. Не общался с ним по ходу сезона, так как не было возможности, мы просто не виделись.

Может ли у него что-то получиться в тренерской деятельности? Конечно! Когда‑то он был отличным игроком, играл в полузащите, исполнял роль «десятки». Думаю, если всё сложится удачно, он может стать хорошим тренером. Желаю ему удачи на стажировке.

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Все комментарии
shur
shur ответ Glosser (раскрыть)
вчера в 18:00
...Александр Владимирович....!
Glosser
Glosser
вчера в 15:32
Саше Мостовому скоро 60 стукнет, в таком возрасте говорить о начале карьеры не корректно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:22
Весьма сомнительное утверждение. Какое дело Иличу до этого
lotsman
lotsman
вчера в 15:06
Не каждый хороший игрок может стать хорошим тренером. Кроме хороших игровых качеств, хороший тренер должен ещё обладать хорошими человеческими качествами. Обладать навыками педагога, психолога. Быть уравновешенным.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:42, ред.
Чтобы ему стать хорошим тренером , ему в первую очередь надо убить в себе игрока!То есть забыть что он был классным игроком! Ну и конечно поубавить спеси и гордости!Забыть про памятник! А это ой как трудно сделать!И тогда дай Бог у него что-то получится! Ведь он многому может научить!
aiz27
aiz27
вчера в 14:27
ФК ИЗУМРУД, стоимость команды 92,4 М. При подсчете по игрокам 92,5.
b8xyhdbhy7zy
b8xyhdbhy7zy
вчера в 14:09
А начать надо с Динамо. Он там на бровке будет очень органичен!
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