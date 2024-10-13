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Гвардиола назвал Месси лучшим игроком в истории футбола

вчера, 23:19

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

Мы говорим о лучшем игроке всех времен. Знаю, возможно, это недостаточно уважительно по отношению к Пеле и Марадоне. Но в данном случае сошлись звезды. Месси демонстрировал стабильность каждые три дня на протяжении 15 лет. Мне довелось видеть его каждый день. Нам повезло увидеть его вживую, такое случается раз в жизни, как с [Тайгером] Вудсом или [Майклом] Джорданом. Месси демонстрировал невероятно красивую игру.

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Все комментарии
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 08:22, ред.
Желание ответить и прислать Пепу "смс-ку" со своими "трофеями" и голами с тренировок у Авейру явно тоже будет.. Но "силы воли" хватает только на Кассано.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣☝️
7z8r889ezge9
7z8r889ezge9
сегодня в 05:34
Было бы странно услышать от него другое
shur
shur ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:17
...и потом,кто сказал,что история футбола заканчивается...?!?!?!
амурец
амурец
сегодня в 00:11
Что то он открестился от этого лучшего игрока когда Месси ушел из Барселоны, и даже очень не захотел взять его в МС
cgup88ak4mdj
cgup88ak4mdj
вчера в 23:56
Сколько людей, столько и мнений.
vitya valdes
vitya valdes
вчера в 23:38
Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:26
Сказал и сказал...
Значит у Гвардиолы были на это причины...
Гость
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