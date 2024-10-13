Гвардиола назвал Месси лучшим игроком в истории футбола

Главный тренер «Манчестер Сити» назвал лучшим игроком в истории футбола.

Мы говорим о лучшем игроке всех времен. Знаю, возможно, это недостаточно уважительно по отношению к Пеле и Марадоне. Но в данном случае сошлись звезды. Месси демонстрировал стабильность каждые три дня на протяжении 15 лет. Мне довелось видеть его каждый день. Нам повезло увидеть его вживую, такое случается раз в жизни, как с [Тайгером] Вудсом или [Майклом] Джорданом. Месси демонстрировал невероятно красивую игру.