Агент хавбека «Кёльна» Хусейнбашича отреагировал на интерес ЦСКА к игроку

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вчера, 16:16

Футбольный агент Марио Прскало, представляющий интересы полузащитника «Кёльна» и сборной Боснии и Герцеговины , отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к его клиенту.

Возможен ли трансфер Хусейнбашича в ЦСКА зимой? В принципе, всё возможно. Но у меня нет контактов с ЦСКА . ЦСКА — хороший клуб с большим потенциалом. Мы должны увидеть, станет ли это конкретным, чтобы принять решение.

Напомним, спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсисьян посещал игру сборной Боснии и Герцеговины с целью просмотра футболиста.

Хусейнбашич выступает за «Кёльн» с июля 2022 года. В текущем сезоне второй Бундеслиги 23-летний центральный полузащитник сыграл 8 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает Хусейнбашича в 4 миллиона евро.