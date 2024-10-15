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Агент хавбека «Кёльна» Хусейнбашича отреагировал на интерес ЦСКА к игроку

вчера, 16:16

Футбольный агент Марио Прскало, представляющий интересы полузащитника «Кёльна» и сборной Боснии и Герцеговины Дениса Хусейнбашича, отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к его клиенту.

Возможен ли трансфер Хусейнбашича в ЦСКА зимой? В принципе, всё возможно. Но у меня нет контактов с ЦСКА. ЦСКА — хороший клуб с большим потенциалом. Мы должны увидеть, станет ли это конкретным, чтобы принять решение.

Напомним, спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсисьян посещал игру сборной Боснии и Герцеговины с целью просмотра футболиста.

Хусейнбашич выступает за «Кёльн» с июля 2022 года. В текущем сезоне второй Бундеслиги 23-летний центральный полузащитник сыграл 8 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает Хусейнбашича в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев получил травму.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:38
Откуда бабки Сеня?
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:27
До зимы еще многих будут просматривать... посмотрим кого присмотрят уже зимой.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:18
Заинтересовались,может что и выйдет.
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