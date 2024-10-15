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Стало известно, покинет ли Сперцян «Краснодар»

вчера, 13:30

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян не намерен покидать свой клуб, несмотря на интерес со стороны европейских команд. Игрок принял решение доиграть сезон в составе «быков» и помочь им выиграть первый титул (после одиннадцати туров «чёрно-зелёные» возглавляют таблицу РПЛ).

Напомним, Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 24-летний атакующий полузащитник сыграл 17 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Сперцяна в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболист может пропустит ближайшие матчи сборной Армении.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 13:56
Если бы было конкретное предложение, то не задумываясь перешёл бы. А конкретных предложений нет. Интерес со стороны европейских клубов означает что он есть в шорт листах некоторых клубов, как и другие, более менее заметные игроки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:32, ред.
Удачи Сперцяну !!!!
ФОНБЕТ Кубок России вполне достижимая цель...
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