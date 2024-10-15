Бундеслига больше всего из топ-5 лиг пострадала от травм в прошлом сезоне

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вчера, 23:30

Согласно отчёту страховой компании Howden, число травм футболистов в пяти ведущих европейских лигах в сезоне 2023/24 выросло на 4% по сравнению с предыдущим годом. Расходы в связи с этим составили 732 миллиона евро и увеличились на 5%, став самыми большими с момента проведения исследования.

В общей сложности в чемпионатах из топ-5 было получено 4123 травмы, а повреждения происходили каждые 92 минуты.

Среднее количество травм на команду достигло 43, что на три больше, чем в сезоне 2022/23, и на двенадцать в сравнении с кампанией 2020/21.

Чемпионат, больше всего пострадавший от травм, — Бундеслига (1255), за ней следуют АПЛ (915), Ла Лига (862), Серия А (654) и Лига 1 (437).

В том же отчёте отмечается, что тяжесть травм в целом снизилась, но у игроков младше 21 года их количество выросло на 187% с сезона 2020/21.