В сборной Узбекистана прокомментировали травму Файзуллаева

Менеджер сборной Узбекистана и руководитель международного управления Ассоциации футбола страны Шерзод Игамбередиев высказался о травме полузащитника ЦСКА .

Во время тренировки Аббос пошел в стык, получил повреждение ноги. Сначала сильно испугались и думали, что была задета кость. В итоге — ничего серьезного, обычный ушиб. Доктора работали над Файзуллаевым всю ночь, сегодня тоже следили за ним. Слава Богу, все хорошо.