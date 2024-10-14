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В сборной Узбекистана прокомментировали травму Файзуллаева

вчера, 15:52

Менеджер сборной Узбекистана и руководитель международного управления Ассоциации футбола страны Шерзод Игамбередиев высказался о травме полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

Во время тренировки Аббос пошел в стык, получил повреждение ноги. Сначала сильно испугались и думали, что была задета кость. В итоге — ничего серьезного, обычный ушиб. Доктора работали над Файзуллаевым всю ночь, сегодня тоже следили за ним. Слава Богу, все хорошо.

У команды сегодня вечером будет предыгровая тренировка, посмотрим на то, как он будет себя чувствовать. Скорее всего, все будет хорошо. Предварительно — на 95% процентов Файзуллаев примет участие в завтрашнем матче против ОАЭ.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
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вчера в 20:37
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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:49
Вот и славненько, жду завтра на поле Аббосбека. Удачной игры ему.
Capral
Capral
вчера в 16:51
Хвала Всевышнему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Еще раз- ЗДОРОВЬЯ Файзуллаеву!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:38
Здоровья игроку, нужен клубу...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:34
Не хорошо,если все таки травма.
drug01
drug01
вчера в 16:33
Пожелаем здоровья и скорее на поле
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