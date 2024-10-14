В сборной Узбекистана прокомментировали травму Файзуллаева

Менеджер сборной Узбекистана и руководитель международного управления Ассоциации футбола страны Шерзод Игамбередиев высказался о травме полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.
Во время тренировки Аббос пошел в стык, получил повреждение ноги. Сначала сильно испугались и думали, что была задета кость. В итоге — ничего серьезного, обычный ушиб. Доктора работали над Файзуллаевым всю ночь, сегодня тоже следили за ним. Слава Богу, все хорошо.
У команды сегодня вечером будет предыгровая тренировка, посмотрим на то, как он будет себя чувствовать. Скорее всего, все будет хорошо. Предварительно — на 95% процентов Файзуллаев примет участие в завтрашнем матче против ОАЭ.
Еще раз- ЗДОРОВЬЯ Файзуллаеву!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Еще раз- ЗДОРОВЬЯ Файзуллаеву!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!