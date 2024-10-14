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Алаба может завершить карьеру из-за травмы

вчера, 17:40

32-летний защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба рассматривает вариант с завершением профессиональной футбольной карьеры из‑за истончения суставного хряща.

По сведениям источника, Алаба испытывает болевые ощущения после возвращения к тренировкам. Есть подозрение, что эта проблема помешает австрийскому игроку снова выступать на самом высоком уровне.

В декабре прошлого года 32-летний австриец получил разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск. Он перенёс две операции и с тех пор не выходил на поле.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:33
К сожалению, Реал скорее всего расстанется с ним
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:50
Не знал, что Алаба среди самых титулованных в истории. 38 трофеев!!!
shur
shur
вчера в 17:47
...печально,но обьяснимо, да защитные ряды Реала сыпятся...!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:43
Это конечно печально для самого игрока , но над состоянием здоровья надо вплотную задуматься!
Гость
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