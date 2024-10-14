Алаба может завершить карьеру из-за травмы

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вчера, 17:40

32-летний защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии рассматривает вариант с завершением профессиональной футбольной карьеры из‑за истончения суставного хряща.

По сведениям источника, Алаба испытывает болевые ощущения после возвращения к тренировкам. Есть подозрение, что эта проблема помешает австрийскому игроку снова выступать на самом высоком уровне.

В декабре прошлого года 32-летний австриец получил разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск. Он перенёс две операции и с тех пор не выходил на поле.